FC Barcelone : le but de la saison pour Antoine Griezmann

Un petit lot de consolation. Auteur d'une saison plus que compliquée en Catalogne, Antoine Griezmann a vu l'une de ses 16 réalisations récompensées du titre de plus beau but de l'année du FC Barcelone. Après une période de buts qui a permis aux supporters du Barça de voter, le club a annoncé la victoire de l'attaquant français sur son site Internet.

Ainsi, le but récompensé est donc celui inscrit dans la victoire 4 buts à 1 à Villarreal. Lors de cette rencontre, il avait, servi par Lionel Messi, réussi un joli petit lob sur Sergio Asenjo. Les fans l'ont positionné devant les buts de Messi contre Grenade (plus beau but de janvier) et contre Eibar (plus beau but de février) et Luis Suarez contre le Celta Vigo (en juin).