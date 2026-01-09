L’ex-joueur de Chelsea Lamisha Musonda annonce se battre pour survivre

Lamisha Musonda, 33 ans, frère de Charly Musonda et fils de Charles Musonda, vient d’annoncer une terrible nouvelle via un message poignant sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur passé par la formation de Chelsea a révélé se battre depuis deux ans contre une grave maladie et a annoncé que son état de santé était désormais critique, laissant entendre qu’il ne lui resterait que peu de temps à vivre.

Dans un long témoignage, Lamisha Musonda évoque un combat quotidien pour survivre, tout en appelant au soutien et aux prières. «Ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles et éprouvantes pour moi. C’est avec une grande tristesse que je vous annonce que je lutte pour retrouver la santé, ce qui explique mon absence des réseaux sociaux. J’ai dû me rendre à l’évidence : ma santé est critique et je me bats désormais pour survivre. Votre aide et vos prières me seraient d’un grand secours pendant cette période. Ma famille et moi nous battons, et je ne baisserai pas les bras jusqu’à mon dernier souffle (…) il y a tant de personnes merveilleuses que j’aurais aimé pouvoir remercier en personne. Le fait de ne peut-être pas en avoir l’occasion me désole», a-t-il annoncé.