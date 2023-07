Fenerbahçe : Mesut Özil intervient directement dans l’avenir d’Arda Güler

Concerné par de nombreuses rumeurs de transfert cet été, notamment du côté du FC Barcelone et du Real Madrid, la jeune pépite turque Arda Güler (18 ans) peut compter sur le soutien de plusieurs de ses idoles. En effet, comme le rapporte la presse turque, avant même que le Barça ne soit aussi actif sur le dossier, deux des joueurs que Güler a eu comme exemples de référence au Fenerbahçe, Mesut Özil et Alex de Souza, l’ont appelé pour lui recommander d’attendre un an avant de se lancer dans une nouvelle aventure dans une grande équipe de football européenne.

Le milieu de terrain turco-allemand, passé par le Real Madrid et Arsenal, fait tout pour empêcher un départ précipité de l’équipe turque, lui conseillant ainsi de rester au moins une saison de plus en Süper Lig. Le quotidien espagnol du Mundo Deportivo ajoute que le jeune Turc a également fixé une date pour décider de son avenir et ce sera mardi prochain. Il rencontrera au préalable l’entraîneur et le président de Fenerbahçe et prendra une décision qui sera communiquée aux clubs intéressés par sa signature.

