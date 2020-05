Franck Haise confirmé au poste d'entraineur du RC Lens !

Franck Haise accompagnera le RC Lens en Ligue 1 ! Le technicien dont le contrat expire en juin avec les Sang et Or a prolongé de deux ans comme vient de le dévoiler le club artésien par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel. L'homme de 49 ans et la direction du club lensois sont tombés d'accord pour continuer l'aventure ensemble. «Le Racing Club de Lens a choisi de poursuivre la collaboration avec Franck Haise en tant qu'entraîneur du groupe professionnel pour les 2 prochaines saisons. La constitution intégrale de son staff sera communiquée ultérieurement.», a indiqué le RCL.

Arrivé sur le banc du club nordiste le 25 février suite à l'éviction de Philippe Montanier, Franck Haise n'a pris part qu'à deux rencontres de Ligue 2 en raison de la pandémie de coronavirus. Deux victoires, à Paris (2-0) et à domicile contre Orléans (1-0) qui ont contribué à la montée dans l'élite. « Franck n’est pas un choix par défaut. C’est avec une grande confiance que nous lui confions les rênes de l’équipe première. Nous avons l’avantage de bien connaître l’homme et le professionnel puisque nous observons son travail depuis 3 ans au RC Lens. Notre priorité était de choisir un entraîneur qui incarne les valeurs du RC Lens. Sa philosophie de jeu équilibrée mais portée vers l’avant correspond à l’ADN du Racing. Il a aussi l’avantage de bien connaître l’effectif professionnel ainsi que les jeunes de la formation. Surtout sa gestion du groupe pour les 2 matchs qui se sont avérés capitaux, ainsi que sa gestion de cette période de crise inédite ont été fortement appréciées. Nous plaçons en lui et son staff toute notre confiance et notre soutien pour ce difficile mais merveilleux challenge qu’est la Ligue 1 », a détaillé le directeur général du club Arnaud Pouille.