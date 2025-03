Real Madrid, Espagne : les confidences de Raul Asencio sur son irrésistible ascension

Voilà une histoire digne des plus grands films de l’histoire. Peu considéré il y a encore quelques années au sein de la Castilla, Raul Asencio n’était pas destiné à avoir une grande carrière avec le Real Madrid. Finalement, le jeune défenseur central de 22 ans s’est imposé cette saison avec les Merengues. Profitant des départs de jeunes espoirs comme Rafa Marin et des longues blessures de cadres comme Eder Militao, le natif de Las Palmas a eu sa chance avec Carlo Ancelotti. Depuis, celui qui est déjà comparé à Sergio Ramos n’en finit plus d’impressionner.

Considéré comme un titulaire inamovible dans les grands rendez-vous, le numéro 35 madrilène est devenu le nouveau chouchou du Santiago-Bernabeu. Chahuté en dehors de la capitale en raison de ses démêlés judiciaires pour une sombre affaire de diffusion d’images pédopornographiques, Raul Asencio peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de ses coéquipiers et de ses supporters. Une confiance qui se ressent sur le terrain à travers de nombreuses interventions appuyées qui font rugir de plaisir les supporters madrilènes et des inspirations souvent brillantes à la relance. Une ascension impressionnante qui se traduit également sous les couleurs de la Roja.

Raul Asencio se livre sur son nouveau statut

Jamais appelé avec les équipes de jeunes de l’Espagne, le défenseur du Real a été appelé pour la première fois avec le champion d’Europe en titre pour le rassemblement de mars. Un accomplissement qui propulse encore plus un Raul Asencio qui est aux anges comme il l’a expliqué au micro de la Fédération espagnole de football : «je suis très heureux d’être ici. Je veux vivre pleinement cette expérience. J’ai toujours rêvé d’un tel moment depuis tout petit et je suis très fier d’y être parvenu. J’ai appris ma convocation à l’entraînement avec le Real Madrid grâce à Ancelotti qui est venu me l’annoncer. Tous mes coéquipiers et le staff technique m’ont félicité. C’était vraiment sympa. Tout a été très rapide et très brutal. Je m’adapte petit à petit aux situations que je vis et à celles que je dois encore vivre. Enfant, on plaisante et on pense à ce qu’on peut accomplir dans le futur, et le voir se réaliser me rend très fier.»

Forcément, son arrivée, couplée à celle de Dean Huijsen, et l’émergence de Pau Cubarsí dans la défense espagnole laissent présager un avenir radieux pour la Roja. D’autant plus qu’Asencio semble déterminé à s’imposer avec l’Espagne, comme l’ont fait avant lui ses idoles Sergio Ramos et Carles Puyol : «j’ai toujours été de ceux qui aiment travailler dans l’ombre, je n’aime pas qu’on me félicite pour mes passes décisives ou mes buts. C’est bien, mais j’aime être responsable de l’arrière, regarder le football et organiser l’équipe, c’est un talent que j’ai depuis que je suis tout petit. J’ai aimé être défenseur et aujourd’hui, je n’ai aucun regret. Sergio Ramos a toujours été une référence pour moi, tous ceux qui aiment le football savent ce qu’il a été, aussi bien avec le Real Madrid qu’avec l’équipe nationale d’Espagne. C’est vrai qu’il y a eu d’autres références comme Carles Puyol, on les regarde et on regarde leur façon de jouer dès le plus jeune âge et on commence à voir les vertus de chaque joueur.» Reste à savoir si Raul Asencio parviendra à poursuivre sur sa lancée pour, lui aussi, devenir l’un des meilleurs défenseurs espagnols de l’histoire.