Le président de la FFF répond cash sur Zinedine Zidane

Hier soir, plusieurs médias français ont annoncé en choeur le prochain départ de Didier Deschamps. En effet, le technicien âgé de 56 ans quittera les Bleus en 2026, à la fin de son contrat. Il va officialiser la nouvelle ce mercredi au JT de 13 heures de TF1. Mais le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a d’ores et déjà confirmé l’information lors d’une interview donnée à L’Equipe. L’occasion d’en dire plus sur le choix de DD mais aussi d’évoquer sa succession. Et un nom revient déjà, celui de Zinedine Zidane.

Concernant le célèbre numéro 10, Diallo a été clair : «je n’entrerai pas dans ce débat. Didier a deux ans de contrat et, par respect pour lui, son staff et les joueurs, la question de sa succession ne se pose pas aujourd’hui.» Le boss de la FFF a malgré tout donné son avis sur ZZ. «Il est l’un des monuments du football français et du football mondial. C’est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football (…) J’ai vu qu’il avait eu des résultats de très grande qualité avec le Real Madrid. Il a déjà remporté le plus beau des trophées, la Ligue des champions, à plusieurs reprises. Donc, il a démontré là aussi l’étendue de son talent.» Zizou appréciera.