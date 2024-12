Tottenham - Liverpool : les compositions officielles

Gros choc en Angleterre ! Tottenham reçoit Liverpool au Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche à 17h30, dans le cadre de la dix-septième journée de Premier League. Les Spurs s’articulent en 4-2-3-1 avec Forster aux cages. En défense, on retrouve Porro, Gray, Dragusin et Spence. Sarr et Bissouma sont placés juste devant la défense. Maddison, Kulusevski et Son vont animer l’attaque de Tottenham aux côtés de Solanke, placé en pointe.

Les Reds s’organisent également en 4-2-3-1 avec Alisson aux cages. En défense, on retrouve Robertson, van Dijk, Gomez et Alexander-Arnold. Mac Allister et Gravenberch sont au milieu de terrain. Et enfin, Gakpo, Szoboszlai et Salah vont épauler en attaque Diaz.

Les compositions officielles :

Tottenham : Forster - Porro, Gray, Dragusin, Spence - Sarr, Bissouma - Maddison, Kulusevski, Son - Solanke

Liverpool : Alisson - Robertson, van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold - Mac Allister, Gravenberch - Gakpo, Szoboszlai, Salah - Díaz