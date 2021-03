FC Barcelone : la renaissance d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, le FC Barcelone a fait un carton. En effet, les joueurs de Ronald Koeman se déplaçaient du côté du Pays basque pour affronter une belle équipe de la Real Sociedad. Mais il n'y a pas eu match tant les Blaugranas ont dominé leur sujet. Au final, Lionel Messi, auteur d'un doublé, et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de six buts à un. Antoine Griezmann, qui a connu des moments compliqués, a été très bon et s'est réjoui de la victoire.

«C'est un endroit difficile. Cela a toujours coûté au Barça dans le passé. Nous sommes allés à plein régime dès le début. Le premier but compte toujours. Nous avons fait un excellent travail, nous avons récupéré des ballons très haut. Nous avons bien réagi après la perte. C'était un super match du Barça », s'est-il exprimé à l'issue de la rencontre. Mais ce qui frappe surtout c'est que tous les attaquants alignés d'entrée (Griezmann, Dembélé et Messi) ont trouvé le chemin des filets.

Le Barça croit encore au titre

«Ici, tout le monde marque un but. L'équipe doit être concentrée et mentalement forte, ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Tout le monde peut faire la différence. Nous sommes un groupe et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons réaliser de grandes choses», a-t-il poursuivi admettant qu'ils pensaient toujours au titre alors que le Barça n'est à que quatre petits points de l'Atlético Madrid, qui commence à s'essouffler. D'un point de vue personnel, Griezmann s'est aussi exprimé.

« Ce qui est le mieux pour moi, c'est d'être sur le terrain. C'est ce que je veux le plus. Ensuite, c'est pour s'adapter au système dont l'équipe a besoin. Du travail et plus de travail », a-t-il sobrement déclaré. Quoi qu'il en soit, le Barça, après un début de saison très très compliqué, peut à nouveau rêver d'un titre de champion d'Espagne. Éliminés par le Paris SG en Ligue des Champions, les Blaugranas peuvent donc rester concentrés sur la fin de saison.