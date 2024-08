OM : l’avertissement de Roberto De Zerbi au PSG

À quelques jours de ses débuts en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a accordé un entretien au quotidien L’Équipe. Interrogé sur la concurrence face au PSG, le nouveau coach italien de l’OM n’a pas caché son objectif à terme, tout en restant lucide sur la puissance acquise par le club parisien sur ces dernières années. Il estime néanmoins qu’un club comme Marseille est en capacité de rivaliser avec le club de la capitale.

« Rivaliser à terme avec le PSG ? C’est notre rêve. Quand ? Je ne sais pas. Mais bien sûr, c’est notre ambition, sinon tu ne viens pas à l’OM. Maintenant, on reste en construction. Paris a réussi de grandes choses ces dernières années. On ne peut pas faire semblant non plus, bien sûr, qu’on veut rivaliser avec Paris. Personne ne doit l’oublier à l’OM, et je ne parle pas seulement des joueurs », a expliqué l’entraîneur italien de 45 ans. De Zerbi aura l’occasion de prouver que son équipe peut gêner le PSG lors des deux confrontations en Ligue 1 : le 27 octobre au Vélodrome et le 16 mars 2025 au Parc des Princes.