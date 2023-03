Chili : Alexis Sánchez et les autres légendes prêts à passer le flambeau

La suite après cette publicité

Désormais dirigée par l’Argentin Eduardo Berizzo, ancien assistant de Marcelo Bielsa, l’équipe nationale chilienne retrouve les pelouses ce lundi soir, lors d’un match amical contre le Paraguay, à quelques mois d’ouvrir la phase des Éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Actuellement réunie, à Juan Pinto Durán, centre d’entraînement situé près de la ville de Macul, la Roja continue de peaufiner sa reconstruction après deux absences successives à la Coupe du Monde : Russie en 2018 et Qatar en 2022. La génération dorée, portée par Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Claudio Bravo et Gary Medel, est clairement sur le point de passer le flambeau après avoir remporté deux Copa América en 2015 et 2016 et représenté leur pays en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014.

L’heure est donc arrivée d’assurer cette transition, alors que le Chili fait partie du dossier de candidature sud-américain, aux côtés de l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, pour organiser le Mondial 2030. Mais les débuts de Berizzo sont loin d’être flamboyants avec quatre nuls et trois défaites en sept rencontres dirigées. Pas de panique néanmoins chez ses joueurs: «Ce n’est pas moi qui décide, ici c’est l’Association Nationale de Football Professionnel (ANFP), le président et le staff technique qui décideront de l’avenir, mais on espère que 'Toto’ va continuer car il travaille dans le bon sens, avec une grande intensité», a déclaré récemment la légende de la sélection chilienne, Gary Medel (152 sélections), encore convoqué avec la Roja pour apporter son expérience à la nouvelle génération en développement. Malgré quelques critiques, le sélectionneur du Chili peut compter sur le soutien de ses cadres vétérans.

Objectif Copa América 2024 !

«C’est déjà du passé. Il faut l’entretenir et le laisser dans le coffre des souvenirs. De la génération dorée, il n’y a que trois joueurs, quatre maximum. Une génération, c’est 25 joueurs, maintenant il y a beaucoup de nouveaux visages. Je serai là aussi longtemps que je le pourrai et je me sens bien physiquement. S’il y a quelqu’un qui va mieux, je me retirerai moi-même, mais il se passe beaucoup de choses dans le foot», a précisé le joueur de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez (152 sélections, 50 buts). Il a même fait un appel à ses coéquipiers de l’ancienne génération, leur suppliant de bien surveiller leur condition physique pour ne pas empiéter les chances des jeunes qui arrivent en courant : «Je voudrais qu’ils se retirent tous avec la Golden Génération. Tant qu’ils sont bien physiquement, chaque joueur doit décider s’il est prêt à jouer. Ils sont mûrs pour décider».

Parce que des jeunes, il commence à y en avoir au Chili pour entourer Guillermo Maripán de l’AS Monaco. Parmi les plus développés et matures, on retrouve évidemment Ben Brereton Díaz (23 ans, Blackburn), Marcelino Núñez (23 ans, Norwich), Felipe Méndez (23 ans, CSKA Moscou) mais la vraie pépite que tout le monde attend au tournant, que certains surnomment déjà le «Nouveau Alexis», se nomme Darío Osorio (19 ans) qui attire les convoitises de certaines écuries européennes, notamment en Angleterre puisque les recruteurs de Manchester City, Liverpool, Leicester, Brighton et Chelsea se sont déjà déplacés pour le voir à l’œuvre avec son équipe Universidad de Chile. D’autres jeunes à polir rentrent dans les projets récents de Berizzo tels que Gonzalo Tapia (21 ans) et Alexander Oroz (20 ans). Maintenant au travail, puisque les grandes échéances arrivent rapidement.