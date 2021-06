Lionel Messi donne des sueurs froides au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Depuis qu’il a repris le pouvoir au FC Barcelone, Joan Laporta a fait de la prolongation de Lionel Messi (33 ans) sa priorité. Et à chaque fois qu’il s’est exprimé publiquement, le nouveau président culé affichait un certain optimisme. « Je n'envisage ni ne considère un non de Leo Messi. Les chaussures de Leo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n'envisage pas de réponse négative. Mais ce n'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Il n'a pas besoin d'être séduit, il est déterminé si une série de circonstances le poussent à rester. »

Mais depuis, La Pulga n’a toujours pas paraphé sa prolongation. Pour rappel, le club catalan lui a offert un bail de deux à trois ans assorti d’un salaire divisé par deux. Un dernier point jugé essentiel par les Culés face à leur situation financière très délicate. Joueur emblématique de l’histoire culé, Messi acceptera-t-il une telle réduction pour l’amour du maillot barcelonais ? Aujourd’hui, le silence de l’Argentin commence à faire beaucoup parler.

Le Barça plus que jamais impatient

Il y a deux jours, l’optimisme de Laporta avait même cédé à une forme d’impatience grandissante chez le dirigeant blaugrana. « Si vous me demandez ce que je souhaite, je dirais que le plus tôt sera le mieux. Ce serait un pôle d'attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible. » Une petite tension évoquée ce matin par Mundo Deportivo. « Il commence à y avoir urgence au club pour la prolongation de Messi », écrit le journal pro Barça. La raison ?

Dans neuf jours, Messi sera officiellement libre de tout contrat. Une situation que redoute fortement le Barça. De plus, le club espagnol est conscient que son offre salariale est très basse par rapport aux émoluments actuels du joueur (50 M€/an). Enfin, l’entourage de Messi a confié qu’il y avait peu de chance pour qu’une signature soit prévue à court terme et que le joueur attendait toujours d’en savoir plus sur le projet sportif.