PSG : Nasser Al-Khelaïfi refuse de s'enflammer

Nasser Al-Khelaïfi s'est présenté tout sourire au micro de Canal+ après le très large succès du PSG ce soir en Ligue des Champions, 7-2 contre le Maccabi Haïfa. Le président du club a reconnu que cette belle soirée pouvait lancer les siens même s'il refuse avant tout de penser à la suite.

«C’est important pour l’équipe. C’est bien pour la confiance, le futur et les prochains matchs importants à venir. Avec QSI, on est très content, très fier. On est là, on continue notre projet, c’est pas mal. On l’a dit au premier match, on joue match par match. On ne pense pas à gagner la Ligue des Champions, on pense match par match. »