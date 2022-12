Al-Nassr : les détails astronomiques du contrat de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Voilà qui a de quoi faire tourner la tête. Après une aventure écourtée à Manchester United, qui aura débouché sur la résiliation de son contrat, Cristiano Ronaldo (37 ans) a donc décidé de quitter le football européen pour poser ses valises en Arabie saoudite. Le quintuple Ballon d’Or évoluera sous les couleurs d’Al-Nassr jusqu’en 2025. Une arrivée officialisée ce vendredi soir par l’écurie entraînée par Rudi Garcia. Ce transfert, bien qu’attendu depuis quelques jours, reste pour autant un véritable séisme dans le monde du foot.

Cristiano Ronaldo devrait en effet toucher environ 200 M€ lors de son séjour en Saudi Pro League. Dans le détail, l’international portugais toucherait alors 16,67 M€/mois, 555,555 €/jour, mais aussi 23 150 €/heure. En poussant la chose, on peut même imaginer que CR7 serait payé 286 €/minute et même… 6,5 €/seconde. Il s’agit, bien évidemment, du plus gros contrat de l’Histoire du ballon rond, et même de l’Histoire du sport en général. Encore un record pour Ronaldo, même loin du Vieux Continent.

