Le retour fracassant de James Rodriguez à São Paulo

Serait-ce l’heure de la rédemption pour James Rodriguez ? Il y a trois semaines encore, le Colombien était à deux doigts de quitter São Paulo, club qu’il a rejoint il y a seulement six mois. Insatisfait de sa situation, pas toujours utilisé par Dorival Junior et désormais par Thiago Carpini, l’ancien Monégasque souhaitait profiter des touches en Turquie pour s’en aller. Il avait même proposé à sa direction de résilier son contrat avec la formation pauliste afin de filer vers Besiktas. Une requête acceptée sous la forme d’une bénédiction par les Brésiliens, bien contents de se débarrasser d’un élément devenu parasite et écarté du groupe.

«Le temps passé ensemble aura été court, je n’ai rien à dire sur l’athlète ou l’être humain. Il avait déjà eu cette blessure (au mollet) en équipe nationale. Nous avons commencé à nous en occuper pour qu’il soit apte le plus rapidement possible. Mais c’est dans l’intérêt du joueur (de partir). Ce n’est plus mon affaire. Techniquement, nous savons ce qu’il représente et a représenté pour le football. Il faut comprendre les processus. Ce n’était pas une décision technique, ce n’était pas une décision du club. C’était la décision du joueur lui-même», affirmait même Carpini début février. Sauf que James n’est en réalité jamais parti.

Un faux départ vers Besiktas

Les Stambouliotes n’ont pas concrétisé leur proposition, obligeant le meneur de jeu à revenir la tête basse à São Paulo. Il a voulu forcer son départ ? Il devra faire amende honorable. Dont acte. «C’est une très bonne personne au quotidien avec les joueurs et, bien sûr, nous entendons ses excuses. Il s’est excusé et veut jouer à nouveau pour São Paulo, expliquait le coordinateur technique du club la semaine dernière. Nous ne pouvons pas laisser de côté une star comme lui. Il a parlé avec l’entraîneur, a demandé pardon, tout est clair.» Après 14 matchs disputés seulement (1 but et 3 passes décisives), James Rodriguez effectuait son retour hier, un retour fracassant.

Entré à 20 minutes du terme de la rencontre de championnat paulista contre l’Internacional de Limeira, le Colombien de 32 ans a eu le temps d’offrir une balle de but à Luciano, avant de marquer lui-même de la tête dans le temps additionnel. Un premier succès bienvenu après 4 échecs de suite (2 nuls et 2 défaites), qui permet aux Tricolor de reprendre la tête de leur groupe. «L’autre jour, James négociait encore un accord pour quitter le club, rembobine Globo. Il a profité d’un rebond après un joli mouvement pour le but de Luciano, et marque le but qui scelle la victoire.» Et dire qu’il a seulement été inscrit par son club en championnat à la faveur d’une longue blessure de Luiz Gustavo…

Un retour époustouflant sous la forme d’excuses

Sans doute un clin d’œil du destin même si Thiago Carpini souhaite rester prudent sur la suite, notamment sur le plan physique. «À partir du moment où il se sent heureux et important dans ce projet, il revient pour faire partie du club. Techniquement, il est indiscutable», reconnaît le coach qui l’a donc dirigé pour la première fois. «Il est dans une condition différente, ça compromet un peu la suite. Il a raté une période de préparation importante, mais on a gagné une option pour la suite et il va évoluer progressivement. James a très bien joué pendant 20 minutes, il était prêt à aider sur et en dehors du terrain.» La paix des braves pour l’intérêt de tous.