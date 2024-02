São Paulo : James Rodriguez s’excuse et annule son départ

On pensait le divorce consommé entre James Rodriguez et São Paulo. Début février, la presse brésilienne avançait un départ du Colombien, précisant qu’il ne manquait plus que l’officialisation du club. Deux semaines sont passées et la tendance a changé. Ce mercredi, le coordinateur technique de São Paulo a en effet pris la parole pour annoncer que l’ancien joueur du Real Madrid restait finalement au club.

«C’est une très bonne personne au quotidien avec les joueurs et, bien sûr, nous entendons ses excuses. Il s’est excusé et veut jouer à nouveau pour São Paulo. Nous ne pouvons pas laisser de côté une star comme lui. Il a parlé avec l’entraîneur, a demandé pardon, tout est clair», a-t-il confié. Pour rappel, l’ancien Monégasque avait réclamé la résiliation de son contrat le 7 février dernier, alors qu’il était écarté du groupe depuis plusieurs semaines.