Espagne : le clan Sergio Ramos a la rage

Sergio Ramos n’est pas doué pour les adieux. En 2021, il a quitté le Real Madrid puisqu’il n’est pas parvenu à s’entendre avec la direction concernant la durée de sa possible prolongation de contrat. Après seize années de bons et loyaux services, il s’en est donc allé un peu contrarié. Malgré tout, il avait tenu à rendre hommage au club de sa vie lors d’une conférence de presse très courte où il avait confié : «je suis arrivé ici comme un enfant, à 19 ans. Je remercie aussi le club, vous président, mes entraîneurs, tous mes coéquipiers, les supporters. Merci au Real Madrid qui sera toujours dans mon cœur. Ce n’est qu’un au revoir. Tôt ou tard, je reviendrai.»

Si la fin de son histoire avec les Merengues n’a pas été parfaite, il n’a pas non plus quitté l’écurie madrilène en mauvais terme. Hier, le défenseur central a vécu un nouveau moment douloureux en annonçant la fin de sa carrière internationale. Une surprise puisqu’il n’a jamais caché qu’il souhaitait retrouver la Roja. Après son bon début de saison avec le PSG, le joueur, qui était débarrassé de ses pépins physiques, a tout fait pour être dans la liste de Luis Enrique pour le Mondial 2022. Mais il n’a pas été du voyage au Qatar. Une grande déception pour le SR4 qui avait promis de revenir plus fort.

Sergio Ramos espérait retrouver la Roja

« Bien sûr, c’était l’un de ces grands rêves que je voulais réaliser. Cela aurait été ma cinquième, mais malheureusement je vais devoir la regarder à la maison. C’est dur, mais le soleil se lèvera quand même le matin. Je ne changerai rien à mon sujet. Pas ma mentalité. Ni ma passion. Pas mon engagement, mes efforts, mon dévouement. 24 heures à penser au football. C’est ce que je ressens et je voulais le partager avec vous tous. Merci pour le soutien. Il y a beaucoup plus de défis et d’objectifs à venir.» Celui de retrouver l’Espagne en 2023 en était un. D’autant que Luis de La Fuente, qu’il connaît très bien, a été nommé sélectionneur national.

Les deux hommes s’étaient croisés à Séville il y a quelques années et que le technicien ibérique avait failli le sélectionner pour participer aux J0 de 2020. Il y a quelques semaines, il avait ouvert la porte à un retour du joueur de 36 ans. «Sergio Ramos ? Il peut revenir en sélection, oui. (…) Est-il en bon état ? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonne condition sont susceptibles d’être sélectionnés». De quoi donner de l’espoir au défenseur. Mais finalement, Sergio Ramos ne reviendra pas en sélection. Hier, il a annoncé la fin de sa carrière internationale, après 180 capes et 23 buts.

Des adieux amers

«Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l’équipe nationale, à notre chère et passionnante Roja. Ce matin, j’ai reçu un appel de l’actuel entraîneur qui m’a dit qu’il ne compte pas et qu’il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière. Avec beaucoup de regret, c’est la fin d’un voyage que j’espérais plus long et qui se terminerait avec un meilleur goût dans la bouche, à la hauteur de tous les succès que nous avons obtenus avec notre équipe nationale.»

Une décision qui a donc été prise suite à l’appel du sélectionneur et qui fait jaser en Espagne. El Chiringuito évoque le message envoyé par le sélectionneur au joueur. «Sergio, je ne compte pas sur toi. Je veux un projet avec des jeunes», aurait-il dit au Parisien. AS parle d’"au revoir amer". De son côté, Marca évoque des "adieux acides" avant d’ajouter que le joueur a explosé suite à l’appel de De La Fuente. Dans un autre article, le média espagnol en rajoute une couche : «l’affaire Sergio Ramos n’est pas une décision sportive. (…) Le joueur du PSG peut être parmi les meilleurs, mais à l’heure de choisir d’autres facteurs plus forts que le football pur ont pesé. Il avait déjà rompu avec l’Andalou et il n’y avait pas d’option pour revenir.»

Ses proches ne sont pas d’accord avec De la Fuente

Dans son message, Sergio Ramos semble à la fois triste et amer. Une impression confirmée par les commentaires de ses proches suite à sa décision. Son épouse, Pilar Rubio, a publié un long message sur Instagram. «Pour moi, tu n’es pas Sergio Ramos, tu es mon partenaire, mon mari, mon ami et le père de mes fils. Mais aussi l’un des meilleurs joueurs qu’a eu le football espagnol et un exemple de professionnalisme, de passion et de dévouement. Une fin qui n’est pas celle que tu as mérité (et que tu continues à gagner), mais ton histoire avec l’équipe nationale restera gravée à jamais. Indélébile pour moi et pour tant d’autres. Merci, mon amour. La victoire est à toi.»

Son frère, René Ramos, a lui déclaré dans des propos relayés par AS : «il ne s’agissait pas d’y aller (en sélection) ou de ne pas y aller maintenant, il s’agissait de pouvoir entretenir l’espoir du retour. Car cette illusion ne peut être enlevée à personne avec justice et encore moins à toi, à cause de la faim, du désir et de la performance, du moins à mon avis, tu méritais d’être là. Tu es très grand pour avoir tout gagné lors de tes 180 matchs avec l’équipe nationale. Et tu es le plus grand pour dire des choses, exprimer tes opinions et partager tes sentiments. Je t’aime.» AS ajoute que le frère du joueur n’a pas forcément fermé la porte définitivement à la Roja pour SR4. Le défenseur va à présent se concentrer sur le PSG. Un club auquel il pourrait faire ses adieux, lui qui est en fin de contrat en juin prochain.