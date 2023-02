LdC, Bayern Munich : le réveil à point nommé de Kingsley Coman avant d’affronter le PSG

La suite après cette publicité

C’est un retour qui ne devrait pas enchanter les supporters du Paris Saint-Germain, qui pourraient bien revoir sous le maillot rouge un ancien de la maison, au Parc des Princes, face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. En effet, après un début de saison haché par les suspensions (2 matches ratés) et les pépins physiques, l’attaquant international français Kingsley Coman revient en forme après la Coupe du Monde disputée avec la tunique bleue et retrouve la formation de la capitale, contre qui il a déjà marqué en finale de C1 édition 2020/2021.

Même s’il ne semble pas être un titulaire indiscutable sous les ordres de Julian Nagelsmann, le numéro 11 bavarois enchaîne les bonnes prestations et se montre même de plus en plus décisif (4 buts et 5 passes décisives en 20 matches TCC). En témoignent ses trois buts marqués sur ses deux dernières rencontres de championnat, avec un doublé à Wolfsbourg (victoire 4-2) et à domicile contre Bochum (3-0). Son coach n’a pas omis de le couvrir d’éloges en conférence de presse : «c’est un joueur extrêmement important pour le club, pour moi. Un personnage et un joueur extraordinaires. Cela n’a pas beaucoup de sens du point de vue d’un entraîneur de le vendre.»

Car oui, son talent intrinsèque et ses performances ne laissent pas indifférentes d’autres grandes écuries du ballon rond européen, et parmi elles, le Real Madrid. Bild évoquait un intérêt de la Maison Blanche pour Kingsley Coman afin de s’offrir ses services l’été prochain. Néanmoins, d’autres échos venus d’Allemagne, notamment Sky Sports Germany, ajoutaient ensuite que la direction bavaroise sortait les barbelés pour protéger son international tricolore (46 sélections, 5 buts), lié au FCB jusqu’en juin 2027, et ne discuterait pas d’un quelconque départ si l’offre le concernant n’avoisinait pas les 100 millions d’euros.

Et malgré la baisse de régime du PSG, battu à trois reprises en Ligue 1 depuis le début de l’année civile 2023, l’ailier de 26 ans espère profiter de la dynamique des siens pour s’imposer face à son club formateur, qu’il a connu entre 2004 et 2014 (9 ans de formation, puis 4 matches en pro) : «on est sur 3 victoires de suite après avoir mal commencé. On se sent mieux, on prend beaucoup de confiance et c’est bien d’aborder le match de Paris dans ces conditions», avait-il déclaré au micro de Téléfoot. Pas de sentiments, donc, pour le natif de Paris, prêt à briller face aux hommes de Christophe Galtier pour permettre au Bayern de soulever une potentielle 7e Coupe aux grandes oreilles et ainsi égaler l’AC Milan au palmarès de la compétition…

