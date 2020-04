FC Barcelone, Tottenham : un échange Arthur-Ndombele ?

Il y a quelques jours, Mundo Deportivo rapportait que l'Inter et Tottenham veulent recruter Arthur Melo (23 ans) cet été. Et cela semble se confirmer ce vendredi. D'après le même quotidien, les Spurs insistent pour faire signer le milieu de terrain du FC Barcelone. Le Barça et Tottenham pourraient alors s'entendre sur un échange entre le Brésilien et Tanguy Ndombele.

Le Français est décevant pour sa première saison avec le club anglais et s'est attiré les foudres de son entraîneur José Mourinho à plusieurs reprises concernant ses pépins physiques. Du côté du Barça, le point de vue est totalement différent. Les Blaugranas n'ont jamais perdu de vue l'ancien joueur de l'OL et voulaient même le recruter l'été dernier, avant que Tottenham ne rafle la mise pour 60 M€. Cette opération pourrait donc convenir au FCB et à Tottenham, surtout sur le plan financier puisqu'il n'y aurait pas à payer l'indemnité de transfert, conséquente pour les deux hommes.