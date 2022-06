Bayern : Robert Lewandowski en remet une couche

La suite après cette publicité

Quelle sera l'issue du dossier Robert Lewandowski cet été ? En fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich, l'attaquant de 33 ans a fait part à plusieurs reprises de sa volonté de changer d'air au cours de ce mercato estival 2022. Ce à quoi sa direction lui a répondu qu'elle ne le lâcherait pas cet été. L'international polonais, pisté par le Barça ou encore le PSG, a clarifié la situation ce vendredi.

« Il me reste encore un an sur mon contrat, c'est pourquoi j'ai demandé au club le feu vert pour un transfert. Je pense que dans la situation actuelle, c'est la meilleure solution, d'autant plus que le club peut encore recevoir de l'argent pour le transfert, a lâché l'ancien buteur du BvB à Bild, avant de poursuivre. Je ne veux rien forcer, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de chercher la meilleure solution. Il faut refroidir les émotions, je veux parler calmement et pas par les médias ». Le Bayern lâchera-t-il prise ?