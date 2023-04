Vidéo : la prestation catastrophique d’Hakimi enrage Twitter !

Le Paris Saint-Germain avait besoin de points. Battus à Rennes (0-2), les Parisiens n’étaient plus qu’à six points de Lens et de l’OM et devaient absolument s’imposer contre l’Olympique Lyonnais - un adversaire qui a souvent fait mal aux Parisiens - pour assurer son titre de champion de France. Et le PSG s’est à nouveau avoué vaincu face à des Lyonnais enragés (0-1). Le PSG a été faible. Outre la performance de Messi très moyenne, il y en a une autre qui a choqué les Twittos… c’est celle d’Hakimi. Le latéral en a pris pour son grade sur les réseaux.

À lire

PSG - OL : le gros coup de gueule de Danilo Pereira après la défaite