La réserve du PSG lourdement sanctionnée par la FFF

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et leader incontesté de Ligue 1, tout va pour le mieux pour le Paris Saint-Germain. Ce qui n’a pas l’air d’être le cas de sa réserve, plus que jamais en crise sur le plan sportif en occupant la dernière place du groupe A de Régional 1. Et pour ne rien arranger, celle-ci vient d’être lourdement sanctionnée par la Fédération française de football (FFF). La raison ? À deux reprises, le club francilien a aligné un joueur de plus de 20 ans arrivé de l’étranger sous statut amateur, ce qui est interdit par l’instance dirigeante. Conséquence, le PSG a écopé de deux matchs perdus en guise de pénalité.

«Considérant en l’occurrence que dans la mesure où le joueur, de nationalité étrangère et âgé de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours, avait évolué précédemment au sein de la Fédération ivoirienne de football, il était obligatoire que le Paris Saint-Germain, club à statut professionnel, le recruter dans le cadre d’une licence de joueur sous contrat professionnel. Et non pas comme il l’a fait, dans le cadre d’une simple licence de joueur amateur», précise le procès-verbal de la Commission fédérale des règlements et contentieux.