AC Milan-Juventus : les compositions officielles

C’est un choc qui clôt ce beau dimanche de Serie A avec la rencontre AC Milan-Juventus (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Les Rossoneri doivent impérativement battre les Piémontais s’ils veulent retrouver la place de leader chipé hier soir par son rival l’Inter.

À cause des nombreuses absences, notamment celles d’Hernancez et Maignan pour cause de blessure, Stefano Pioli a concocté un 4-3-3 plein de surprise. Ce sera Mirante entre les poteaux puisque Sportiello, le gardien numéro 2 s’est aussi blessé cette semaine, et Florenzi prend place en tant que latéral gauche. À noter la première titularisation de Yunus Musah au milieu de terrain. Côté juventino, Max Allegri a sorti un 3-5-2 dans lequel nous retrouvons les compatriotes de l’ancien Valencien, Weah et McKennie. En pointe, ce sera le duo Milik-Kean.

Les compositions officielles :

AC Milan : Mirante - Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi - Musah, Adli, Reijnders - Pulisic, Giroud, Leao

Juventus : Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Kean