Équipe de France : Kylian Mbappé prend position pour le futur sélectionneur !

L’information a pris de court tout le monde. Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur tricolore après le Mondial 2026. « Moi ça me paraît le moment. Parce qu’on m’a posé la question aussi, ce n’était pas préparé calculé. C’est très clair dans ma tête depuis bien longtemps, j’ai juste clarifié. Mais ce n’est pas pour demain, il y a encore de belles échéances. Toutes les bonnes choses ont une fin. Cela va faire 14 ans, ça va ! J’ai fait mon temps. Personne n’est irremplaçable. J’ai fait en sorte d’être le plus indispensable aussi avec les résultats que vous savez », confiait notamment DD mercredi pour expliquer son choix.

Forcément, il va falloir lui chercher un remplaçant. Si le nom de Thierry Henry est aussi sur la table, c’est clairement Zinedine Zidane qui semble être le favori. Du côté des supporters tricolores du moins, qui réclament Zizou sélectionneur depuis des années déjà. De son côté, la légende du foot français a clairement envie de prendre les commandes des Bleus et a même refusé des propositions intéressantes ces derniers temps puisqu’il attendait que le poste de sélectionneur lui soit proposé. Un choix qui risque aussi de séduire les joueurs, dont la relation avec Didier Deschamps s’est pour certains dégradée ces derniers mois.

Mbappé attend Zidane

Et qu’en pense Kylian Mbappé, star des Bleus et accessoirement capitaine de la sélection ? Comme l’indique L’Equipe, les deux hommes s’entendent particulièrement bien et se respectent. Déjà présent lors de la présentation de KM9 au Santiago Bernabéu l’été dernier, l’ancien numéro 5 du Real Madrid a déjà dit du bien du Bondynois à plusieurs reprises en public, confiant qu’il aimerait beaucoup entraîner un joueur d’un tel calibre.

De son côté, l’ancien du PSG serait ravi d’avoir Zidane comme sélectionneur, toujours selon le média. On se rappelle aussi des propos du joueur, qui était monté au créneau pour défendre le Marseillais - « Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » - après des propos de Noël Le Graët, alors président de la FFF, sur le champion du monde 98. Reste donc à voir si Zizou, qui profite de son temps libre pour passer du temps avec sa famille et s’adonner à des activités comme le padel et d’autres projets associatifs, aura le privilège de diriger Kylian Mbappé dès 2026…