Sergio Ramos se régale du tsunami médiatique autour de Florentino Pérez...

Parti du Real Madrid par la porte de derrière, malgré la cérémonie que lui a organisée la Casa Blanca, Sergio Ramos (35 ans) a fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Désormais joueur du Paris Saint-Germain, le défenseur central va pouvoir se concentrer pleinement sur son nouveau défi.

D’autant que les médias ibères vont le laisser tranquille pendant un petit moment. En effet, la publication des conversations privées de Florentino Pérez fait grand bruit de l’autre côté des Pyrénées. Et selon El Confidencial, Ramos ne serait pas mécontent de voir son ex-président être au coeur de l’actualité. Pérez sous le feu des projecteurs (et des critiques), Ramos peut retrouver un peu de calme après toute l’agitation médiatique qui avait rythmé le feuilleton de sa (non) prolongation.