Arsenal : Mikel Arteta en dit plus sur l’avenir de William Saliba, prolongé jusqu’en 2024

L’histoire a mis du temps à démarrer, mais la voilà plus que jamais lancée. Titulaire indéboulonnable depuis le début de la saison et ses premiers pas sous le maillot d’Arsenal, William Saliba (21 ans) s’est imposé comme une solide référence au Royaume de Sa Majesté. Ses performances ont notamment permis aux Gunners de se hisser, jusqu’ici, à la première place du classement en Premier League. Mais son avenir fait beaucoup parler dans le nord de Londres, où le long terme n’est pas encore assuré. Et ce même si The Athletic assure qu’Arsenal vient juste de prolonger son bail actuel d’une année, soit jusqu’en juin 2024, alors qu’il avait jusqu’au 31 décembre pour le faire.

Mikel Arteta en a lui dit plus sur le cas Saliba, affichant un optimisme rassurant pour ses fans. « Nous avons quelques joueurs dont nous sommes prêts à prolonger le contrat, a d’abord lâché le coach d’Arsenal en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement de son équipe à Brighton (samedi, 18h30). Willy est l’un d’entre eux. Nous essayons de le faire parce que nous savons qu’il peut être une partie très importante de nos plans. S’il y a des pourparlers ? Je l’espère. C’est plus à Edu (directeur sportif) et au conseil d’administration de discuter avec lui. Ce que je sais, c’est que le joueur est vraiment content, le joueur veut être là et c’est le principal. » Le vice-champion du monde français semble en tout cas bien parti pour rester.

