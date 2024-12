Real Madrid : Ferland Mendy est en danger !

Depuis des années déjà, lorsque Carlo Ancelotti écrit le nom des titulaires sur l’ardoise au moment de faire sa composition d’équipe, le nom de Ferland Mendy fait partie des premiers noms inscrits par l’Italien. S’il est régulièrement critiqué par l’opinion publique madrilène, notamment à cause d’un apport offensif qui serait insuffisant, l’ancien de l’Olympique Lyonnais est intouchable aux yeux du tacticien transalpin. Ce dernier adore les qualités défensives du Français, qui lui permet notamment de compenser les manquements défensifs de certains joueurs offensifs de l’équipe.

La suite après cette publicité

Une valeur sûre pour Ancelotti, mais force est de constater que ces dernières semaines, les choses se sont un peu compliquées pour le Français. Vivement critiqué face au Barça, puis face à Liverpool au retour de la trêve, Mendy a perdu de l’importance dans l’équipe. Il a par exemple assisté aux trois derniers matchs de championnat depuis le banc de touche, devant ainsi contempler les bonnes prestations de Fran Garcia depuis la touche. Le latéral espagnol est plutôt performant, et les résultats dans le championnat domestique sont bons, ne donnant pas de raisons à Ancelotti de le réexpédier sur le banc de touche. Les Madrilènes n’ont d’ailleurs perdu aucun match avec Garcia en tant que titulaire.

Fran Garcia répond présent

Comme l’indique Relevo, Ancelotti est conscient que Mendy ne traverse pas son meilleur moment sur le plan sportif. C’est donc une sorte de sanction qu’il inflige au joueur tricolore, pour le remobiliser et lui faire comprendre qu’il doit retrouver son niveau. Tout en continuant de le tenir en grande estime… La preuve, en conférence de presse, après la victoire contre Getafe, lorsqu’il a été interrogé sur Fran Garcia, l’Italien a automatiquement mentionné le Français : « on a un autre latéral, avec qui on a gagné deux Ligues des Champions. Dans certains matchs, Fran, qui est offensif, peut plus nous aider. Mais Mendy reste un latéral fantastique ».

La suite après cette publicité

Même si ce petit tirage d’oreille sous forme de mise sur le banc commence à se prolonger, Ancelotti n’a aucun doute : à ses yeux, Ferland Mendy reste le titulaire. Très respectueux des hiérarchies et pas habitué à les bousculer en cours de saison, Ancelotti voit toujours en Mendy le titulaire lors des gros matchs. Il tente de le réconforter et de l’épauler pour qu’il redevienne le Ferland Mendy des grandes soirées européennes madrilènes. Mais la patience d’Ancelotti a des limites, forcément. Ce mercredi, lors du choc de Liga face à l’Athletic, Ferland Mendy devrait donc retrouver le onze titulaire. Une non-titularisation serait clairement mauvais signe et marquerait un tournant - négatif - dans l’aventure merengue du Français…