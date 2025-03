Arne Slot s’estime chanceux après la victoire contre le PSG

Le PSG se déplacera à Anfield mardi prochain avec un but de retard. Cette semaine, les Franciliens recevaient Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions et se sont inclinés 0-1 sur leur pelouse. Un résultat heureux pour les Reds, qui ont vécu une soirée compliquée sur le terrain, voyant déferler de multiples vagues parisiennes, sans presque jamais pouvoir réagir. Alors que les Anglais affrontent Southampton ce samedi en Premier League, Arne Slot était présent en conférence de presse.

Interrogé sur la performance de ses joueurs contre Paris, le Néerlandais a reconnu que son équipe pouvait s’estimer chanceuse de repartir avec un tel résultat : « nous n’avons pas été un peu chanceux, nous avons été vraiment, vraiment chanceux. Mais comme l’a dit un jour Michael Jordan, plus vous travaillez dur, plus vous avez de la chance. C’est le plus grand compliment que l’on puisse faire aux joueurs. Même en deuxième mi-temps, nous n’étions pas du tout l’équipe dominante, mais nous les avons mieux contrôlés qu’en première mi-temps. » L’ancien technicien de Feyenoord a tout de même tenu à souligner les quelques qualités affichées en seconde période : « Nous avons été mentalement et physiquement si forts pour produire une telle performance en deuxième mi-temps, sans concéder autant d’occasions ouvertes qu’en première mi-temps. Même marquer un but en contre-attaque montre à quel point les joueurs sont mentalement et physiquement forts. » Reste à voir si Liverpool affichera un autre visage lors du match retour.

