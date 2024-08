Stade Rennais : l’avenir très flou de Julien Stéphan

C’est ce qu’on appelle un retour pas vraiment convaincant. Après 3 saisons à la tête de l’équipe première, Julien Stephan avait décidé de quitter Rennes en mars 2021 après un enchaînement de mauvais résultats. L’occasion pour lui d’aller découvrir une nouvelle expérience ailleurs. Et cette expérience, il l’avait trouvée du côté de Strasbourg avec qui il a connu deux saisons et un bilan plus que mitigé. A la surprise générale, moins d’un an seulement après son départ de l’Alsace, Julien Stéphan avait retrouvé un club en cours de saison… Rennes. Le club breton, qui venait de se séparer de Bruno Genesio, avait pris la décision de faire appel à un visage bien connu du club.

Après avoir fait son grand retour à Rennes en novembre 2023, le technicien français de 43 ans a connu des hauts et des bas. Et selon nos informations, son bilan depuis son retour (15 victoires, 5 nuls, 11 défaites) ne fait pas vraiment l’unanimité en interne, surtout avec un effectif aussi intéressant. C’est aussi le cas auprès de certains joueurs, pas spécialement convaincus par la touche Julien Stéphan, et qui penseraient même à quitter le club lors de ce mercato estival. Après la lourde défaite en amical face à Guingamp ce mercredi (3-0), Stephan avait d’ailleurs pointé l’attitude de certains joueurs. «On a été bien en dedans des objectifs fixés entre nous, alors qu’aucun signal ne laissait présager ça. On a été battus dans l’engagement et l’agressivité, et au fur et à mesure on a baissé la tête. L’attitude n’a pas été conforme aux attentes.» De quoi faire parler…

Massara pense à Pioli

D’après nos indiscrétions, le nouveau directeur sportif Frederic Massara commence en ce sens à s’intéresser de très près au marché des entraîneurs. Le dirigeant italien de 55 ans a déjà coché un nom en tête : Stefano Pioli. Le technicien italien a quitté l’AC Milan en mai dernier après 5 ans passés au club et notamment un titre de Champion d’Italie. Les deux hommes ont justement travaillé ensemble au Milan et s’entendent très bien. L’idée serait donc de le faire venir en France pour diriger Rennes. Autre argument dans ce dossier, l’agent du coach italien, Gabriele Giufrida, est aussi très impliqué dans le mercato rennais puisqu’il est à l’origine de l’arrivée d’Østigård et s’est investi personnellement pour tenter de ramener Pongraric. Et il est également impliqué dans le dossier Tchouatcha.

Cela pourrait donc bien faciliter le dossier si jamais Rennes commençait sérieusement à s’activer pour remplacer Julien Stéphan. Le nom de Stefano Pioli est tout en haut de la liste. Reste à savoir combien de temps va tenir Julien Stéphan à la tête de l’équipe alors que les exigences seront bien plus hautes cette fois. Car Rennes a déçu la saison dernière malgré de gros investissements et un effectif important. Julien Stephan a quelques jours pour redresser la barre, sinon d’autres candidats seront ravis d’entraîner les Bretons…