PSG : Bradley Barcola envoie un premier message fort à Khvicha Kvaratskhelia

Bradley Barcola est de retour. En crise de confiance depuis plusieurs semaines, l’ailier du Paris Saint-Germain a profité de cette semaine de mi-janvier pour relever la tête. Malgré les difficultés du PSG contre Espaly (N3) en Coupe de France, l’ancien Lyonnais a d’abord retrouvé confiance avec une passe décisive pour Désiré Doué et un but. De quoi mettre fin à une série de 10 matches sans contribution décisive. «Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là», avait d’ailleurs confié l’intéressé, auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 26 matchs cette saison, pour justifier sa mauvaise passe.

Une sincérité saluée par son entraîneur, Luis Enrique, qui n’avait d’ailleurs pas manqué de lui apporter son soutien à quelques heures d’un déplacement à Lens. «Il a retrouvé le chemin du but et a délivré des passes décisives. Je suis très heureux de ses progrès depuis l’année dernière. Les joueurs connaissent des hauts et des bas, rien n’est linéaire». Et visiblement, l’international français (11 sélections, 2 buts) semble désormais décidé à revenir sur ses standards du début de saison. Ce samedi, lors de la 18e journée de Ligue 1, le droitier d’1m82 a ainsi confirmé son retour en grâce sur la pelouse de Bollaert-Delelis. En conférence de presse après la victoire du PSG contre Lens (2-1), Luis Enrique encensait logiquement son protégé, auteur du but décisif à la 86e minute et d’une passe décisive sur le but de Ruiz.

Barcola s’est réveillé !

«Bradley Barcola réalise une saison exceptionnelle, il a marqué et délivré une passe décisive ce soir, il a marqué un but et délivré une passe décisive en Coupe. Je pense qu’il réalise sa meilleure saison depuis le début de sa carrière». L’entraîneur espagnol a également souligné l’importance de ce but pour la confiance de son joueur, par ailleurs désigné homme du match par la Rédaction FM. «Les joueurs professionnels ne sont pas des machines, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. Les statistiques peuvent être bonnes, puis moins bonnes, c’est comme ça. Ce but va lui permettre d’augmenter sa confiance mais nous avons déjà confiance en lui. Il nous rend constamment cela en travaillant au quotidien. Je pense que c’est la meilleure saison de sa jeune carrière». Des propos élogieux, qui devraient logiquement faire du bien à l’attaquant français.

«On est content, on avait bien commencé et on s’est repris après le but encaissé. On a cravaché pour marquer ces deux buts, donc c’est bien. Cela fait du bien, je suis content de marquer. J’ai eu aucun doute ces derniers jours. On va bien se préparer pour être prêts contre Manchester City», confiait d’ailleurs le numéro 29 francilien après son but décisif en terres lensoises. «La vérité, c’est qu’il est un grand joueur. Il a eu des matches plus difficiles mais il a regardé en Coupe et il a fait un nouveau grand pas en avant ce samedi selon moi. Je suis heureux pour lui», ajoutait de son côté Fabian Ruiz, présent en zone mixte. Un retour au premier plan bienvenu à la fois pour le PSG, qui s’apprête à jouer son avenir sur la scène européenne, mais également pour le principal concerné, qui va voir la concurrence s’intensifier un peu plus avec l’arrivée récente de Khvicha Kvaratskhelia. De quoi perturber le joueur formé à l’OL ou décupler son instinct de buteur ? Réponse dans les prochaines semaines…