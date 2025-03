FC Barcelone : un contrat façon Umtiti pour Ansu Fati

En quête d’argent, le FC Barcelone étudie la possibilité de restructurer le contrat d’Ansu Fati en appliquant la « Formule Umtiti », affirme Sport. Une méthode déjà utilisée en 2022 pour prolonger le défenseur français jusqu’en 2026, tout en réduisant l’impact de son salaire sur la masse salariale. Actuellement, Ansu Fati est sous contrat jusqu’en 2027 et touchera un salaire brut de 12 millions d’euros en 2025/2026 et 14 millions en 2026/2027, soit un total de 26 millions sur deux saisons. L’idée du Barça serait d’étaler ces montants en prolongeant son bail jusqu’en 2030, ce qui ramènerait son salaire annuel à environ 5,2 millions d’euros bruts, avec une compensation supplémentaire pour obtenir son accord. Cette solution permettrait au club de dégager plus de marge dans le fair-play financier en vue du mercato estival.

Toutefois, cette restructuration pose la question de la situation sportive d’Ansu Fati. L’attaquant espagnol, prêté à Brighton la saison dernière, peine à convaincre Hansi Flick, qui lui avait conseillé en janvier de trouver un nouveau club pour relancer sa carrière. Cette saison, il n’a disputé que 8 bouts de matches avec le club catalan pour zéro but. Malgré cela, Fati reste déterminé à s’imposer au Barça. L’application de cette stratégie pourrait garantir sa stabilité contractuelle et donner un coup de pouce aux finances du club, mais reste à voir si elle satisfera à la fois le joueur et l’entraîneur, surtout si ce dernier continue de ne pas compter sur lui.