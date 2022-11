Équipe de France : peut-on gagner la Coupe du monde avec ce milieu de terrain ?

La suite après cette publicité

Un nom cristallise le rejet des supporters français tout particulièrement : Jordan Veretout. Le milieu de terrain de 29 ans est déjà contesté régulièrement par les fans de l'Olympique de Marseille, qui préféreraient voir Guendouzi à sa place dans l'entrejeu, un cran plus bas. Pourtant, il a su convaincre Didier Deschamps, avec des prestations plutôt convaincantes ces dernières semaines, et probablement aussi grâce à son expérience. Agé de 29 ans et passé par l'AS Rome, il dispose d'un vécu que Deschamps valorise.

« Les deux réserves principales touchent leur instabilité défensive, et la faiblesse de leurs ressources profondes au milieu de terrain », écrit Vincent Duluc dans les colonnes de L'Equipe aujourd'hui. En l'absence de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, les deux titulaires du Mondial 2018, le secteur était forcément le plus touché. Le manque de solutions véritablement séduisantes est le problème majeur. « Les six milieux retenus sont un peu ceux qui restaient. Forcément, cela manque d'expérience dans ce secteur, puisque derrière Adrien Rabiot, qui a 29 sélections, et Aurélien Tchouaméni 14, ce ne sont que des joueurs à moins de 10 », note Bixente Lizarazu.

Le tacle de Jérôme Rothen

Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, Guendouzi, Fofana, Veretout, six joueurs pour deux places a priori, et quasiment aucune certitude. On imagine que Tchouaméni a des allures de titulaire en puissance au regard de ses performances sous le maillot bleu et de ses débuts globalement réussis au Real Madrid. Qu'Adrien Rabiot, du fait de sa plus grande expérience internationale, pourrait l'accompagner, à moins que Fofana, qui a évolué durant deux saisons aux côtés de Tchouaméni à Monaco, soit privilégié pour sa complicité naturelle avec son ancien coéquipier.

Pour le reste, Camavinga n'a pas encore pris l'envergure espérée, Guendouzi alterne le bon et le moins bon et Veretout suscite des réactions particulièrement violentes. Difficile d'y voir clair. Jérôme Rothen, sur RMC, fracasse le tout d'un lapidaire : « ce milieu de terrain est, pour moi, l’un des plus faibles de l’histoire de l’équipe de France ». S'il compare à 2018 uniquement, oui, le secteur apparaît affaibli, mais l'équipe de France a déjà présenté des milieux de terrain à l'habileté technique encore inférieure. Peut-on aller au bout avec ces milieux ? « Je n'ai pas la réponse, mais j'ai confiance en ces joueurs-là, potentiellement, ils ont ce qu'il faut », a tenté de rassurer Didier Deschamps mercredi soir. La réponse définitive arrivera bientôt.