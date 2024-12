Le Red Star quitte définitivement X !

Après le Werder Brême et Sankt Pauli en Allemagne, c’est désormais au tour du Red Star, en France, de quitter l’application X, anciennement Twitter. En effet, les pensionnaires de Ligue 2 ont officialisé, ce mercredi, leur inactivité sur « X » constant la détérioration d’« une plateforme devenue un catalyseur de haine de manière exponentielle et ininterrompue ».

La suite après cette publicité

« Le système de certification des comptes permettait autrefois une certaine garantie de la véracité des informations relayées. Désormais, n’importe qui peut obtenir une certification. Ce changement a marqué le début de la dérégularisation totale de la plateforme, transformant X en un écosystème dédié à la prolifération de contenus toxiques. Ce phénomène a été très largement amplifié par son algorithme visant, sous couvert de la liberté d’expression, à propager massivement une idéologie radicalisée et totalitaire. Cette tendance a connu une progression fulgurante ces dernières semaines, où X est devenu une véritable arme stratégique. Une plateforme désormais de plus en plus utilisée pour amplifier des discours haineux et polarisants, jouant ainsi un rôle clé dans la manipulation de l’opinion publique. L’engagement du Red Star FC dépasse largement les frontières de X, et le club continuera à œuvrer dans des espaces qui respectent nos valeurs », a communiqué le club francilien qui ajoute également que ses supporters peuvent s’inscrire à la newsletter du club pour ne rater aucune information.