Espagne : les grands gagnants de la trêve internationale

C'est un résultat et un scénario de match que personne n'attendait. D'autant plus que l'Espagne sortait de mauvais résultats face à l'Ukraine (défaite 1-0) et face à la Suisse (1-1) en Ligue des Nations, malgré un contenu proposé assez intéressant. Puis, contre la sélection germanique, les troupes de Luis Enrique ont régalé, et le sélectionneur ibérique semble désormais avoir plus de certitudes quant à son futur onze titulaire. Il faut savoir que le tacticien espagnol n'avait jusqu'ici toujours pas de onze fixe et procédait à de nombreuses rotations match après match, ce qui avait le don d'en agacer plus d'un chez nos voisins espagnols.

Après ces trois rencontres internationales, on a déjà bien plus d'indices quant au potentiel onze - ou groupe fort de 13/14 joueurs - aligné pour l'Euro. Unai Simon, titularisé lors des trois matchs, s'est ainsi emparé du rôle de gardien titulaire, devant Kepa Arrizabalaga et David De Gea. Le portier de 23 ans de l'Athletic fait en plus l'unanimité auprès de l'opinion publique. En défense, il y avait moins de doutes, et Pau Torres de Villarreal se confirme comme l'accompagnant de Sergio Ramos dans l'axe de la défense, devant Íñigo Martínez ou Eric Garcia qui restent tout de même encore en course. José Luis Gaya, le latéral gauche de Valence, a aussi sécurisé sa place qui lui était déjà plus ou moins attitrée, devant Sergio Reguilon, et reste à savoir qui démarrera à droite. Tout devrait se jouer entre Carvajal et Jesus Navas, tous deux absents face à l'Allemagne.

Le milieu, le grand chantier restant

C'est probablement dans l'entrejeu qu'il y avait le plus de doutes. Pour ce poste de sentinelle déjà, où Busquets et Rodri se disputent le poste. L'expérience face à la jeunesse, en somme. Et bien le Citizen a marqué énormément de points face à l'Allemagne, et dans les débats d'après-match des médias espagnols, les analyses allaient toutes dans le même sens : il doit prendre la place du Barcelonais, en bout de course tant en sélection que sous les couleurs blaugranas. C'est aussi encore flou pour les deux autres places, où certains joueurs comme Sergio Canales, Thiago Alcantara et Fabian Ruiz plaisent à Luis Enrique, sans qu'aucun véritable duo titulaire ne se dégage vraiment. Mardi soir, Koke, qui n'était pas forcément dans les plans du sélectionneur ces derniers mois, a frappé très fort avec une prestation XXL contre les Allemands. Très en forme avec l'Atlético, le Madrilène compte bien s'offrir une place au forceps dans ce onze titulaire.

Aux avant-postes, Alvaro Morata semble vraiment s'imposer comme le numéro 1 pour le poste d'attaquant. En plus d'avoir marqué, le Turinois a montré que pour ce que veut Luis Enrique, il est le candidat idéal, étant capable de décrocher pour jouer en pivot et conserver le ballon avant de trouver un ailier, tout en étant létal dans la surface. Ferran Torres était aussi dans les petits papiers de son sélectionneur, qui l'a aligné lors des deux derniers matchs, et le petit prodige de 20 ans le lui a bien rendu avec un triplé et une prestation de grande classe. Le troisième poste restant, celui d'ailier gauche, devrait donc se jouer entre Dani Olmo, également impressionnant à Séville mardi et chouchou de Luis Enrique, et Ansu Fati, actuellement blessé mais titularisé lors de la trêve internationale précédente. Pas de doutes, l'Espagne de Luis Enrique commence à prendre forme !