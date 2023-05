Naples : Aurelio De Laurentiis annonce le départ de Luciano Spalletti

C’était dans l’air depuis de longues semaines, cela semble désormais entériné. Luciano Spalletti va quitter Naples comme l’a annoncé le président du Napoli Aurelio de Laurentiis sur les antennes de Rai 3. «Spalletti est un homme libre, il est venu me voir et m’a dit qu’il avait tout donné et qu’un cercle était bouclé. Il a dit qu’il avait un contrat avec moi mais qu’il préférait prendre une année sabbatique, pourrais-je dire non ? Il m’a beaucoup donné et je le remercie.»

La suite après cette publicité

Des déclarations qui sèment le doute sur l’avenir du champion d’Italie. Alors que le technicien de 64 ans souhaiterait prendre une année sabbatique, qui prendra sa place sur le banc napolitain ? Comme nous vous l’annoncions sur notre site il y a quelques jours, De Laurentiis en personne aurait déjà coché quelques noms susceptibles de remplacer l’ancien coach de la Roma. Affaire à suivre…

À lire

Serie A : Lecce se sauve in extremis contre Monza, Naples et Bologne dos à dos