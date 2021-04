Bayern : Robert Lewandowski convoité par plusieurs cadors européens

La suite après cette publicité

Arrivé libre au Bayern Munich en provenance du Borussia Dortmund en 2014, Robert Lewandowski (32 ans) est sans doute l'une des meilleures affaires réalisées par le Rekordmeister dans toute son histoire. L'international polonais (118 sélections, 66 buts) est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et a remporté de nombreux trophées avec les pensionnaires de l'Allianz Arena. Mais toutes les histoires ont une fin. Et cela concerne aussi évidemment le serial buteur, lié au Bayern jusqu'en 2023.

D'après les informations de Sky Sport, plusieurs géants européens, dont l'identité reste encore inconnue, s'intéressent à Robert Lewandowski. Son agent serait même d'ores et déjà en contact avec certains d'entre eux en vue d'un transfert dès cet été. En revanche, les clubs souhaitant s'attacher les services du Polonais devront faire face à la volonté du Bayern Munich de conserver son numéro 9. Sky Sport précise que le leader de la Bundesliga veut garder sa star. Un choix logique au regard des performances de l'actuel meilleur buteur du championnat allemand (36 buts en 26 matchs).

