Santos sort du silence sur l’incroyable retour de Neymar

Neymar Jr ne s’arrête plus. Depuis quelques jours, le Brésilien multiplie les interventions médiatiques. Il n’a d’ailleurs pas épargné son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, lors d’un échange avec Romario. « Mbappé n’est pas un casse-pied. J’ai mes affaires avec lui, on s’est un peu disputé. C’était un garçon qui était fondamental au départ. Je l’appelais Golden Boy. J’ai joué avec lui, je l’ai aidé, j’ai parlé avec lui. Il est venu chez moi. Nous avons passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé, je pense qu’il est devenu un peu jaloux, je pense qu’il ne voulait pas me partager avec quelqu’un d’autre. C’est alors que les disputes ont commencé, les changements de comportement.»

La suite après cette publicité

Le Français n’a pas voulu rentrer dans son jeu quand il a été invité à lui répondre, lui qui a d’autres chats à fouetter. Ce qui est aussi le cas de Ney, dont l’avenir agite la presse. En effet, le Brésilien, dont le contrat s’achève en juin prochain à Al-Hilal, est potentiellement sur le départ. L’Inter Miami, le Chicago Fire ou encore Flamengo ont tous tâté le terrain pour s’attacher les services de l’international auriverde. Mais c’est Santos, son club de cœur, celui qui l’a révélé aux yeux du grand public, qui est en pole position sur ce dossier. Un dossier complexe puisque l’attaquant doit régler sa situation avec Al-Hilal. En effet, l’idée du clan Neymar est de résilier son bail en récupérant ses ultimes mois de salaire.

Santos a encore du boulot

Mais Al-Hilal n’est pas forcément pour. Hier, l’AFP a expliqué que les hautes exigences financières du joueur de 32 ans freinent pour le moment les négociations. De son côté, Santos patiente, en espérant que tout rentrera rapidement dans l’ordre. Ce qui est sûr, c’est que l’écurie brésilienne veut rapatrier l’enfant du club. C’est ce qu’a assuré un des dirigeants de Santos dans les colonnes d’Arriyadiyah ce jeudi. «Oui, nous sommes intéressés par la signature de Neymar en janvier, mais le joueur doit d’abord finir de discuter de la question de son départ de son club. Pour que nous puissions inclure Neymar, nous devons également discuter des questions financières avec le joueur, en plus de lui permettre de décider de la question de son départ d’Al Hilal.»

La suite après cette publicité

Il y a donc encore du chemin à faire pour que l’opération Neymar puisse aller à son terme. UOL confirme cela en indiquant que les discussions se poursuivent, mais qu’aucun accord n’a encore été trouvé pour un contrat de 6 mois. Toutefois, le Peixe y croit dur comme fer. D’ailleurs, les supporters de Santos sont déjà prêts à accueillir Ney durant ce mois de janvier. Hier soir, lors du match contre Palmeiras, ils ont chanté dans les tribunes « Rentre chez toi, Neymar ». Comme eux, les joueurs de Santos sont emballés par le retour du roi, à l’image de Guilherme, qui a célébré son but en mimant une signature. Un message clair à destination de l’ancien du Barça, qui est attendu de pied ferme à Santos.