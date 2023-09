OL : le gros coup de gueule de Sidney Govou

La suite après cette publicité

Actuellement classé 17ème de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais connaît un début de saison très compliqué avec un changement de coach. L’ancien joueur Sidney Govou signe un édito dans Le Progrès où il fait part de sa colère : «Après la défaite à Brest, j’ai encore entendu dire : "On est l’OL, c’est inacceptable, c’est inadmissible…" Je n’en peux plus de cette phrase. Elle m’énerve plus qu’autre chose. "On est l’Olympique Lyonnais", cela ne veut plus rien dire. On doit arrêter d’imaginer ce que l’OL devrait être. Aujourd’hui, le club a le classement qu’il mérite. La réalité, c’est que le club est avant-dernier. Je ne le dis pas pour embêter, c’est factuel, point», a fustigé l’ancien international français.

Mais le consultant de 44 ans ne veut pas s’en prendre aux joueurs : «Et ce n’est pas qu’à cause des joueurs qui sont sur le terrain. C’est toute une organisation, une façon de fonctionner qui est en question. Je ne comprends pas cette incapacité à faire son autocritique. On vit sur une image, un passé très lointain qui n’existe plus. Il faut penser à court terme et remédier rapidement aux problèmes. (…) On peut être inquiet. Ce sera une saison compliquée. Il faut arrêter de parler des objectifs européens. Mais le point positif, c’est que cette crise intervient en début de saison. Cela peut permettre de redresser la barre», a-t-il ensuite conclu.