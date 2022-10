Serie A : le Napoli déroule contre Sassuolo avec un triplé de Victor Osimhen

La 12e journée de Serie A débutait ce samedi avec un duel alléchant entre Naples et Sassuolo. Leader, les Partenopei pouvaient mettre la pression sur ses poursuivants alors que Sassuolo (9e) tentait de conforter sa place dans la première partie de tableau. Un match qui débutait fort puisque sur un centre venu de la droite, Khvicha Kvaratskhelia déviait de la tête pour Victor Osimhen qui trouvait la faille (1-0, 4e). S'en suivait alors une frappe de Mario Rui repoussée par le gardien sur le poteau (8e) puis Naples doublait la mise avec un centre de Khvicha Kvaratskhelia qui trouvait Victor Osimhen qui s'offrait un doublé (2-0, 19e). Une entame folle de l'équipe de Luciano Spalletti mais Sassuolo répondait avec Davide Frattesi (22e).

La suite après cette publicité

Alors qu'on pensait voir les Neroverdi revenir, Mario Rui glissait un excellent ballon sur la gauche de la surface pour Khvicha Kvaratskhelia qui enfonçait les visiteurs (3-0, 36e). En début de seconde période, Sassuolo se procurait quelques occasions via Andrea Pinamonti (49e), Davide Frattesi (57e et 61e) mais Alex Meret était impeccable. Finalement, Naples s'est définitivement mis à l'abri avec un but de Victor Osimhen d'un piqué (4-0, 78e). Terminant à 10 après l'expulsion d'Armand Laurienté (84e), Sassuolo connaît un grand coup d'arrêt alors que Naples conforte son fauteuil de leader avec provisoirement six points d'avance sur l'AC Milan et huit longueurs sur la Lazio et l'Atalanta.