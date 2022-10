OL : le phénix Houssem Aouar renaît de ses cendres

La suite après cette publicité

La première recrue de Laurent Blanc. Nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais le 9 octobre, le technicien tricolore a rapidement tendu la main à Houssem Aouar. Proche de quitter enfin les Gones cet été après plusieurs tentatives ratées, le milieu de terrain de 24 ans est finalement resté à quai. Pourtant, les candidats à sa venue ne manquaient pas. Nottingham Forest, le Betis ou encore Benfica ont tenté leur chance durant le mercato. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium ont fermé la porte, après l'avoir pourtant ouverte en grand. C'est ce qu'a expliqué le joueur de 24 ans début octobre au quotidien L'Équipe.

«Même Benfica (a été refusé, ndlr). En plus, vous voyez bien que ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n'ai pas fait obstacle. Malheureusement, l'OL n'a pas pu se mettre d'accord avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre.» Après ce nouvel échec, le joueur lyonnais a dû se replonger dans la saison.

Un nouveau départ avec Laurent Blanc

Une saison qui avait débuté difficilement puisque Houssem Aouar n'avait disputé qu'une seule et unique rencontre. C'était le 5 août face à Ajaccio (victoire 2-1, 29 minutes jouées). Outre le fait de gérer sa situation personnelle, le Français avait été touché à la cheville. Ce qui lui a fait rater une vingtaine de jours de compétition (4 matches manqués). De retour dans le groupe pour affronter l'AS Monaco le 11 septembre dernier, Houssem Aouar n'avait pas figuré dans l'équipe retenue pour défier le PSG (18 septembre) avant d'être convoqué face à Lens (2 octobre) et Toulouse (7 octobre). Mais Peter Bosz n'avait pas fait appel à lui.

Deux jours après, le Néerlandais a été remercié et Laurent Blanc est arrivé. Les cartes ont ainsi été redistribuées comme c'est le cas dans ce type de situation. Le Président l'avait d'ailleurs expliqué lors de sa conférence de presse de présentation le 10 octobre. «Houssem Aouar ? J'estime que les joueurs sont tous concernés. Je me dois de compter sur eux, cela fera partie des discussions individuelles. J'accepte toujours les bons joueurs dans mon effectif, je pense que c'est son cas.» De quoi rebooster le joueur formé à l'OL après mois difficiles.

Un avenir dont il va encore être question

Blanc a donc décidé de le titulariser pour son premier match sur le banc lyonnais le 16 octobre face au Stade Rennais (défaite 3-2). Après deux mois sans jouer, Aouar s'est montré disponible et a même eu des opportunités (reprise de volée à la 27e, frappe à la 32e). Encore juste physiquement, il a parfois été approximatif et a été remplacé par Romain Faivre (75e). Samedi face à Montpellier (2-1), le numéro 8 de l'OL a de nouveau été inclus dans le onze de départ de Laurent Blanc. Il a été au four et au moulin, se montrant à l'aise techniquement et agressif, lui qui a ouvert le score à la 33e. Il aurait même pu s'offrir un doublé cinq minutes après. Aouar est ensuite sorti à la 63e minute, remplacé par Jeff Reine-Adelaïde.

Le milieu tricolore a pu savourer son retour en grâce, lui qui a donc retrouvé le chemin des filets cinq mois après son dernier but. C'était face à Clermont, le 21 mai dernier. Depuis, Houssem Aouar est passé par tous les états. Le natif de Lyon profite du moment présent, lui qui revient de loin et qui sait que son avenir sera bientôt de nouveau au centre des débats. En fin de contrat en juin 2023, le milieu, que l'OL veut prolonger, intéresse les deux clubs de Séville, l'Atlético et l'Inter Milan selon nos informations. Mais la donne risque d'être différente puisque Aouar sera en position de force. À moins qu'il décide de prolonger l'aventure à Lyon. La suite au prochaine épisode...