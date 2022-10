OL : l'Atletico de Madrid et l'Inter Milan prennent contact avec Houssem Aouar !

La suite après cette publicité

Contre toute attente, Houssem Aouar n'a pas quitté l'OL durant le mercato estival alors que son nom était évoqué avec insistance en Angleterre. Fort logiquement, tout laissait à penser qu'il allait réintégrer l'équipe professionnelle et faire partie de la rotation, surtout après le départ de Lucas Paqueta. Mais l'international tricolore n'a pas encore disputé le moindre match depuis le 5 août alors qu'il n'est pas blessé et que l'équipe rhodanienne est dans le dur pour faire le jeu, comme on a pu encore s'en apercevoir dimanche soir à Lens.

Du banc de touche, Aouar a assisté à la partie insipide des siens face à une équipe de Lens irrésistible. Une mise à la cave du joueur qui commence à poser question en interne d'autant qu'une prolongation de contrat est dans les tuyaux comme nous vous le révélions et comme Vincent Ponsot l'a d'ailleurs confirmé récemment. Une situation précaire qui commence sérieusement à aiguiser l'appétit de clubs qui sont prêts à sauter sur l'occasion dès le 1er janvier, lorsque le milieu lyonnais pourra s'engager dans le club de son choix, lui qui en fin de contrat au 30 juin 2023.

L'Atletico de Madrid et l'Inter Milan passent à l'offensive

Comme l'été dernier, le Real Betis et le FC Séville sont toujours intéressés. Mais deux nouveaux clubs et non des moindres ont décidé de passer aux choses sérieuses pour récupérer à 0 € le natif de Lyon qui avait fait si mal à Manchester City et à Pep Guardiola lors du Final 8 à Lisbonne. Selon nos informations, l'Atletico de Madrid et l'Inter Milan ont d'ores et déjà effectué une première prise de contact avec le joueur en vue d'une arrivée au 1er juillet prochain.

Houssem Aouar est à la croisée des chemins. Le flou qui règne actuellement sur le projet sportif de l'OL et le peu de considération dont il fait l'objet entre Saône et Rhône peu interpeller. Il faut dire que signer libre dans des clubs du calibre de l'Atletico ou de l'Inter qui jouent régulièrement la Ligue des Champions est plus qu'attirant.