L'OL et le Betis sont d'accord pour Houssem Aouar

L'ADN OL. Cet été, l'Olympique Lyonnais a décidé de revenir aux fondamentaux en misant notamment sur des joueurs formés à la maison et dont l'amour du maillot est fort. Ainsi, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou sont revenus. Maxence Caqueret et Anthony Lopes, eux, ont prolongé. Jean-Michel Aulas espère que Rayan Cherki, qui devrait bientôt prolonger, suivra cette voie. D'autres jeunes talents made in OL, eux, veulent avoir leur mot à dire cette saison sous les ordres de Peter Bosz. Ils ont d'ailleurs répondu présents hier en volant la vedette aux stars lyonnaises lors des amicaux face au Dynamo Kiev.

Houssem Aouar, lui, n'était pas de la partie. Possédant toutes les qualités qui font de lui un joueur ayant l'ADN OL, le milieu de terrain aurait pu s'inscrire dans ce nouveau projet. Mais le Français, courtisé par la sélection algérienne, a des envies d'ailleurs après avoir fait toute sa carrière au sein de son club de coeur. Selon des sources proches de l'OL, le joueur de 24 ans a indiqué lors d'une rencontre avec la direction (a priori avec Bruno Cheyrou, responsable du recrutement), qu'il souhaitait relever un nouveau défi. Ce qui est tout sauf une surprise.

Le Betis a fait son offre à l'OL

Sur le départ déjà l'an dernier, Aouar était finalement resté, faute de proposition intéressante. Cette année, des prétendants sont à ses trousses. La presse italienne évoque régulièrement un intérêt de l'AS Roma. En Angleterre, Leicester a coché son nom. En Espagne, nous vous avons indiqué que la Real Sociedad et le Betis sont séduits. Ce sont d'ailleurs les Andalous qui avancent le plus sur le dossier actuellement. Selon nos informations, l'écurie entraînée par Manuel Pellegrini fonce sur Houssem Aouar. Elle a même dégainé une proposition d'un montant inférieur à 15 millions d'euros.

L'offre espagnole est d'environ 13 millions d'euros avec la possibilité d'inclure un joueur dans l'opération nous a-t-on fait savoir (il s'agit de William Carvalho selon la presse ibérique). Une offre qui a été acceptée par les pensionnaires du Groupama Stadium de sources espagnoles. L'OL n'a pas confirmé. Mais le Betis discute encore afin de convaincre à présent le joueur et s'entendre avec lui. D'après nos informations, Houssem Aouar prend son temps et ne veut pas se précipiter. Il veut faire le meilleur choix possible, d'autant qu'un club, qui a sa préférence, est toujours intéressé. La balle est dans le camp d'Aouar.