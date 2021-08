La presse espagnole anticipe un accord PSG-Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Gros coup d'accélérateur dans le feuilleton Kylian Mbappé (22 ans). Alors que les positions du Paris SG, qui demande entre 210 et 220 M€ selon les sources, et du Real Madrid, peu enclin à mettre plus de 160 M€ sur la table, semblaient clairement éloignées, un rapprochement significatif s'opère à en croire les informations en provenance d'Espagne.

Le quotidien généraliste ABC, qui explique avoir contacté plusieurs sources proches du dossier, assure en effet qu'un accord pourrait intervenir entre les deux clubs d'ici la fin de semaine sur les bases d'un transfert à 180 M€.

6 ans de contrat, 30 M€ de salaire

Et ce n'est pas tout, le journal indique que l'accord entre la Casa Blanca et l'attaquant parisien n'est plus qu'une question de détails. Il y a déjà un consensus majeur sur les contours de son futur contrat dans la capitale espagnole.

Ainsi, le champion du monde 2018 parapherait un bail de 6 ans avec les Merengues, soit jusqu'en juin 2027. Il percevrait un salaire annuel de 30 M€. Les prochaines heures nous diront si les informations de nos confrères ibériques se vérifieront ou non. La saga Mbappé bat son plein !