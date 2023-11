Pourquoi l’encadrement de la masse salariale ne va pas chambouler les futurs mercatos de l’OM

«Après le mercato, la situation financière est stable. Il n’y a pas de gros impact. Il n’y a aucune inquiétude de ce côté. Il y a une perte économique qu’on peut estimer à 10-12 millions d’euros. Les salaires et les bonus, les primes collectives, ça minimisent l’impact. On a cherché cela depuis le début pour ne pas mettre en danger le club. Avec une qualification, on pourrait améliorer plus l’effectif, il faut rester calme. On est dans une bonne voie économique pour affronter cette saison »». Voilà ce que déclarait Pablo Longoria après la clôture du mercato estival en septembre dernier sur la situation financière de l’OM. Une perte nette d’une douzaine de millions d’euros qui représente cependant, le meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons, la preuve du redressement prononcé du club phocéen depuis quelques années.

La suite après cette publicité

Mais alors, comment expliquer le communiqué laconique de la DNCG tombé ce soir ? « Encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », pouvait-on lire. Les raisons sont multiples et le club champion d’Europe 1993 l’a expliqué à son tour via un communiqué publié sur son site officiel : «L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria. Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire. Cette mesure s’inscrit dans la relation de confiance entre la Direction de l’Olympique de Marseille et la DNCG, construite depuis plusieurs années et renforcée par la présentation du meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons.»

À lire

OM : la DNCG va encadrer la masse salariale !

L’OM pourra tout de même recruter lors des prochains mercatos

Selon nos informations, les relations entre les deux parties sont très bonnes. L’objectif de cette annonce du gendarme financier du football français est simplement de rappeler au club dirigé par Pablo Longoria qu’il doit s’engager à respecter jusqu’à la fin de saison le budget qu’il a proposé à la DNCG. Comprenez donc que l’OM pourra tout de même recruter cet hiver et même l’été prochain dans les limites que le club phocéen s’est lui-même engagé à respecter. Une situation qui rappelle celle de 2021, où l’OM avait connu pareille sommation de la part de la DCNG et qui ne l’avait pas empêché d’effectuer un recrutement de haute volée avec les arrivées de William Saliba, de Amine Harit, Matteo Guendouzi, Pau Lopez, Gerson ou encore Samuel Gigot.

La suite après cette publicité

Ce rappel à l’ordre n’inquiète donc pas outre mesure Marseille vu le contexte particulier qui sévit actuellement sur la Canebière. Malgré l’élimination prématurée en Ligue des Champions, l’incertitude qui plane autour des droits TV de la Ligue 1, le départ prématuré de son entraîneur, le classement difficile de l’OM en L1 (12e avec un match de retard à disputer face à l’OL), les ressources financières marseillaises sont pour l’instant à flot et rien n’indique qu’il en sera différemment en fin de saison 2024. D’ici là, le club olympien va tenter de redresser la barre afin d’affronter sereinement l’hiver. Il sera alors tant de songer au mercato d’hiver et des possibles ajustements à faire au sein d’un effectif qui risque d’être sacrément handicapé lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en janvier prochain.