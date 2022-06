Euro U19 : la France s'offre la Roumanie et se qualifie pour le dernier carré

Après sa très bonne entame face à la Slovaquie (victoire 5-0), l'équipe de France U19 affrontait la Roumanie pour ce second match de phase de poules de l'Euro. Un nouveau succès pouvait qualifier les Bleuets de Landry Chauvin pour les demi-finales d'une compétition où ils apparaissent de plus en plus comme les grands favoris, au même titre que l'Angleterre. Le sélectionneur profitait de cette rencontre pour opérer quelques changements, comme les titularisations de Doukouré ou encore de Ba, alors que la ligne offensive ne changeait pas.

D'ailleurs on retrouvait rapidement les mêmes qu'au premier match. Après un bon travail de Ba, Virginius prenait tout le monde de court pour offrir un centre parfait à destination de Tchaouna (0-1, 12e). Avec respectivement deux et un buts, les deux joueurs avaient déjà brillé face aux Slovaques. Ce bon début de match ne s'arrêtait pas là car sur l'occasion suivante, Popa s'interposait par deux fois sur une frappe de Doukouré d'abord, puis une reprise de Bonny déviée en corner (15e).

Les Bleuets qualifiés

La France poursuivait sa nette domination, affichant sa supériorité technique et physique à des Roumains complètement dépassés. Sur un coup-franc rapidement joué, Varela déboulait côté gauche pour trouver Adeline seul au point de penalty, qui envoyait le ballon dans le but adverse (0-2, 20e). Malgré un break d'avance, les Bleuets repartaient de l'avant après un temps un peu plus faible mais ni Bonny (38e), ni le Havrais Touré, monté aux avant-postes (41e) et ni Tchaouna (44e) ne parvenaient à alourdir l'addition avant la pause.

Le sort de cette rencontre pouvait encore changer, d'autant que les changements roumains avant l'heure de jeu faisaient du bien. D'ailleurs, l'entrant Radaslavescu s'offrait une belle tentative (60e), répondant à Da Silva (58e). Les Bleuets tentaient de se mettre à l'abri mais Virginius ne convertissait pas (64e, 67e), laissant à la Roumanie l'opportunité de revenir par Coubis (1-2, 82e). Les jeunes Français se faisaient même un peu peur sur la fin entre un but (magnifique) refusé à Chirițoiu (85e) et un dernier tir de Dănuleasă (90e+5). La France l'emporte tout de même 2-1, se qualifie pour les demi-finales avant même le 3e match contre l'Italie, et valide au passage son ticket pour la Coupe du monde U20 en 2023.