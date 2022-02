BL : le Bayer Leverkusen s'offre Stuttgart dans un match fou

Suite de la 22e journée de Bundesliga qui a notamment vu la défaite 4-2 du Bayern Munich contre Bochum, le match entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart a tenu ses promesses. Les joueurs de Gerardo Seoane ont pris doucement le contrôle du match et l'homme en forme Moussa Diaby a trouvé la faille avant la pause (1-0, 41e). Surpris, le relégable a répondu via l'espoir portugais Tiago Tomas au retour des vestiaires (1-1, 49e).

Pas le temps de cogiter pour le Bayer Leverkusen puisque Amine Adli a rapidement redonné l'avantage aux siens (2-1, 52e) avant que Florian Wirtz (3-1, 85e) donne plus d'épaisseur au succès des Pillendreher. Ce match a viré dans la folie avec le doublé de Tiago Tomas (3-2, 88e) puis le 19e but de la saison en Bundesliga de Patrik Schick (4-2, 90e). Le Bayer Leverkusen s'impose 4-2, conforte sa troisième place avec sept points d'avance sur Leipzig et revient à deux points du Borussia Dortmund qui est deuxième. Encore battu, Stuttgart reste 17e à quatre points d'Augsbourg le barragiste.