Bayer Leverkusen : Moussa Diaby affole les compteurs en Bundesliga !

Face à un Borussia Dortmund, orphelin de sa star Erling Haaland et dépassé sur le plan défensif, le Bayer Leverkusen a confirmé, dimanche après-midi, son début de saison remarquable. Une véritable leçon de football (5-2) donnée par les hommes de Gerardo Seoane, troisièmes de Bundesliga et pouvant désormais se targuer de trois succès consécutifs en championnat. Une masterclass à laquelle Moussa Diaby (22 ans) a d'ailleurs, encore une fois, participé en offrant aux siens le cinquième but de cette rencontre sur un service parfait de Jeremie Frimpong (87e). Une nouvelle réalisation confirmant alors un peu plus la nouvelle dimension prise par l'ailier formé au PSG. Et pour preuve.

Barré par la concurrence d'un effectif pléthorique au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby, lancé dans le monde professionnel par Thomas Tuchel, avait - comme beaucoup d'autres jeunes joueurs du PSG - fait le choix de quitter le cocon parisien pour s'envoler sur la rive orientale du Rhin à l'été 2019. Direction la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Bayer Leverkusen. Un nouveau défi pour celui qui avait été recruté pour près de 15 millions d'euros mais qui a tout, aujourd'hui, d'une affaire en or pour les dirigeants allemands. Auteur de 8 buts et 8 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues lors de son arrivée chez les Pillendreher, l'ailier gauche, du haut de ses 1m70, n'a cessé de progresser au point de devenir un élément incontournable du dispositif du Bayer 04.

Des statistiques en constante amélioration !

Bien plus utilisé au cours de la saison dernière, Moussa Diaby n'a d'ailleurs pas tremblé au moment d'assumer ses nouvelles responsabilités et de rendre la confiance accordée par son coach. Fort de 10 réalisations et 15 offrandes en 43 rencontres toutes compétitions confondues, l'ex-Titi Parisien est définitivement lancé et les plus belles lignes de sa carrière semblent bel et bien devant lui. Car cette saison, celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 est tout simplement entré dans une autre dimension et ce n'est guère sa ligne statistique qui pourra lui enlever ce nouveau statut. Mi-saison légèrement dépassée, Diaby totalise ainsi 12 buts et 10 caviars en 27 matches. Bien installé dans le top 10 des meilleurs buteurs de Bundesliga, l'ancien Parisien confirme ainsi sa constante progression.

Pour le plus grand bonheur des pensionnaires de la BayArena, aux anges après avoir vu leur protégé signer son premier triplé sous les couleurs rhénanes le 22 janvier dernier, lors du carton infligé au FC Augsbourg (5-1), Moussa Diaby impressionne. Apprécié en tant que joueur et très largement soutenu sous ses nouvelles couleurs - en témoigne le fan club 'DiabyArmy' spécialement conçu pour lui sur Twitter - le natif de la capitale française progresse a vu d'œil et les récentes déclarations dans les colonnes de Bild de Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer, appuient d'ailleurs très largement ce cap franchi.

«Il s'est énormément amélioré dans le contrôle du ballon, il a toujours eu de la vitesse, mais il est simplement devenu plus stable dans son jeu. Diaby est bien meilleur dans le jeu défensif et il est devenu plus dangereux devant le but. Après 20 matches de championnat, il a déjà marqué huit buts. Dans sa meilleure saison jusqu'à présent pour Leverkusen, il en avait inscrit cinq», constatait Dennis Melzer journaliste pour Eurosport Germany. En parfaite symbiose avec un collectif tourné vers l'avant (2ème meilleure attaque du championnat, ex-aequo avec Dortmund, avec 54 réalisations), Diaby peut ainsi exprimer toute sa vitesse et sa technique sur le front de l'attaque de Leverkusen. «Diaby s'harmonise très bien avec Florian Wirtz et Patrik Schick. Le style de jeu de Bayer, qui repose sur des contre-attaques rapides, lui convient extrêmement bien», soulignait encore, dans ce sens, Dennis Melzer.

Un départ inévitable ?

Une ascension époustouflante, un cadre de travail serein (loin de l'effervescence constante existante au PSG) qui permet donc au numéro 19 de Leverkusen de s'épanouir pleinement. Prometteur dès ses premières prises de balle, Diaby gagne aujourd'hui en maturité et prend logiquement plus d'épaisseur au sein d'une formation qui va désormais se battre pour valider sa place lors de la prochaine Ligue des Champions. Loué pour ses qualités indéniables, le Français de 22 ans n'en reste pas moins un talent à polir. Des axes de progression justement pointés du doigt par son directeur sportif : «il cède parfois trop facilement à la provocation. Cette saison, il a déjà récolté sept avertissements et un carton rouge», tempérait Dennis Melzer.

Un excès d'engagement coupable symbole, malgré tout, de son envie débordante de gravir les échelons. Car, oui, malgré son très jeune âge, Moussa Diaby est aujourd'hui considéré comme une référence outre-Rhin. Dans l'ombre des écuries européennes les plus clinquantes, celui qui compte désormais 4 sélections en équipe de France n'a pas laissé insensible Didier Deschamps. Appelé lors du dernier rassemblement de novembre pour disputer les deux dernières rencontres dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du monde, Diaby avait notamment offert une passe décisive à Kylian Mbappé lors du festival offensif réalisé contre le Kazakhstan (8-0). Étincelant avec les Pillendreher et progressivement adopté sous le maillot tricolore, Diaby dispose aujourd'hui d'un contexte parfait pour continuer d'exploser sur la scène européenne.

Un nouveau statut qui pourrait d'ailleurs prochainement causer quelques casse-têtes aux dirigeants du Bayer car la perspective d'un transfert vers un club encore plus grand prend, logiquement, plus d'épaisseur. En effet, l'été dernier, Aston Villa était d'ores et déjà venu aux renseignements dans le cadre du remplacement de Jack Grealish. Sous contrat jusqu'en juin 2025 (sans clause libératoire), le joueur chercherait, quant à lui, un club compétitif en Ligue des Champions et donnerait alors sa priorité à l'Angleterre et l'Espagne. Une chose est sûre, en cas de départ dans les prochains mois, le board de Leverkusen pourra toujours se réconforter avec l'indemnité perçue pour ce talent qui ne cesse de mettre l'Allemagne à ses pieds.