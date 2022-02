Bundesliga : Bochum cartonne le Bayern Munich, Wolfsbourg et Gladbach remontent la pente

Hier, le RB Leipzig avait brillé contre le FC Cologne en s'imposant 3-1 pour le match d'ouverture de la 22e journée. Remontant provisoirement à la quatrième place, les Saxons se reprenaient. Ce samedi, le multiplex était notamment marqué par un match entre le Bayern Munich et le VfL Bochum. En déplacement chez le promu, le Rekordmeister mettait peu de temps pour se mettre en évidence et prenait rapidement les devants via Robert Lewandowski (1-0, 9e). Alors qu'on s'attendait à un match facile pour la bande de Julian Nagelsmann, Bochum ne lâchait pas l'affaire.

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a éteint la lumière

Christopher Antwi-Adjei lancé dans la profondeur a profité des hésitations de la défense pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 14e). Dominateur le Bayern Munich déployait son jeu, mais ne parvenait pas à reprendre les devants face à une équipe de Bochum bien en place. Perdants de plus en plus de ballons, les Bavarois finissaient par concéder un penalty par l'intermédiaire de Dayot Upamecano et Jürgen Locadia ne se faisait pas prier pour le transformer (2-1, 38e). Assommé, le Bayern Munich coulait avant la pause et Cristian Gamboa (3-1, 40e) puis Gerrit Holtmann (4-1, 44e) prenaient le meilleur sur le pauvre Sven Ulreich.

Largement mené à la pause, le Bayern Munich passait proche de l'humiliation en début de seconde période, mais les réalisations de Patrick Osterhage (47e) et Christopher Antwi-Adjei (49e) étaient logiquement refusées pour des positions de hors-jeu. Le Bayern Munich répondait via Leroy Sané (60e) puis Robert Lewandowski (63e) et ce dernier réduisait finalement le score (4-2, 75e). C'était son 26e cette saison en Bundesliga. Le siège débutait sur le but de Bochum et Robert Lewandowski envoyait notamment un coup franc sur la barre transversale. Avec cette défaite 4-2, le Bayern Munich stagne et compte 9 points d'avance sur le Borussia Dortmund qui joue demain contre l'Union Berlin. De son côté, Bochum est onzième et prend six points d'avance sur la zone rouge.

Wolfsbourg et Mönchengladbach réagissent

Dans les autres rencontres, Fribourg a arraché le nul (1-1) contre Mayence. Alexander Hack a lancé Mayence (31e), mais Nils Pedersen lui a répondu (69e). Fribourg est désormais cinquième tandis que Mayence grimpe au neuvième rang. Dans une dynamique compliquée, le VfL Wolfsbourg s'est éloigné de la zone rouge en s'offrant l'Eintracht Francfort 2-0 suite à un penalty transformé par la recrue Max Kruse (28e sp) et à un but de Dodi Lukebakio dans les dernières secondes (90e +3). Les Loups remontent à la 12e place tandis que l'Eintracht Francfort glisse au dixième rang. Le Borussia Mönchengladbach s'est aussi donné de l'air en dominant le barragiste Augsbourg.

Manu Koné (30e) et Jonas Hofmann (46e) ont marqué pour les Fohlen avant que Iago (55e) réduise le score pour les Bavarois. Ramy Bensebaini (67e) a redonné un peu d'air à l'équipe d'Adolf Hütter qui s'impose 3-2 (Alfred Finnbogason a marqué dans le temps additionnel à la 90e +3) et remonte à la 13e place. Enfin, le match entre le Hertha Berlin (14e) et Greuther Fürth (18e) a permis à la lanterne rouge de s'imposer 2-0. Il n'a fallu que 27 secondes pour que le Suédois Branimir Hrgota trouve le chemin des filets. Ce dernier a ensuite transformé un penalty pour donner de l'ampleur au résultat (71e).

Les matches de l'après-midi