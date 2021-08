Le Real Madrid prépare son sprint final pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Trois matches de Ligue 1, trois fois décisif. La Ligue 1 a repris depuis deux semaines et Kylian Mbappé est déjà précieux dans les rangs parisiens. Après avoir été passeur décisif à Troyes (2-1) et lors de la réception de Strasbourg (4-2), le numéro 7 du Paris Saint-Germain a enfin trouvé le chemin des filets vendredi soir contre le Stade Brestois 29 (succès 4-2). Ceux qui s'inquiétaient de ne pas le voir marquer peuvent donc souffler. Mais il y a un sujet qui fait bien plus parler concernant le natif de Bondy : son avenir.

En fin de contrat en juin prochain, le champion du Monde 2018 n'a pas prolongé son bail dans la capitale parisienne, et un départ libre se rapproche s'il n'en signe pas un nouveau dans les prochains mois. À moins qu'un départ du Paris SG ne se fasse avant la fin du mercato estival, programmée le soir du 31 août. Car de l'autre côté des Pyrénées, le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot, loin de là. La presse espagnole affirme depuis plusieurs semaines que les Merengues ont fait du Français leur priorité, et personne au sein de la Casa Blanca ne compte passer à côté de l'opportunité.

Une offensive dans les dernières 48h du mercato

Dans son édition du jour, AS en rajoute une couche ce samedi matin concernant l'avenir du joueur de 22 ans avec un gros titre en Une : «Le plan Mbappé». La publication espagnole explique que le président Florentino Pérez et ses équipes gardent un œil sur Kylian Mbappé et le PSG pour des négociations, même si Le Parisien expliquait récemment qu'il n'y en avait pas pour le moment. Et justement, c'est là où le Real Madrid a tout prévu. Toujours selon AS, le Real Madrid ne veut pas perturber le joueur et son équipe sur le plan sportif, et attend donc le match contre Reims le 29 août pour passer la vitesse supérieure.

Car après cette rencontre aura lieu la trêve internationale et c'est là que les Merengues vont tout donner. Dès le 30 août, soit dans les dernières 48 heures du marché des transferts, le Real Madrid va tenter de faire craquer le PSG avec une offre comprise entre 130 et 170 millions d'euros. Car avec le refus de prolonger du Bondynois, le PSG pourrait ne récupérer aucune liquidité dans quelques mois, et la formation espagnole compte bien jouer sur ça pour négocier. Le feuilleton Mbappé est donc loin d'être terminé, et le Real Madrid semble jouer la montre.