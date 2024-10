Genoa : Mario Balotelli fait son grand retour en Italie

L’arrivée de Mario Balotelli au Genoa était imminente et elle est désormais officielle après plusieurs semaines de négociations. L’attaquant fortement souhaité par Alberto Gilardino a passé sa visite médicale avec succès et a même posé avec le maillot du Grifone. L’ancien buteur de l’OM et de l’OGC Nice a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025 : «Mario Balotelli est un nouveau joueur de Gênes. L’attaquant italien, né à Palerme le 12/09/1990, a signé un contrat avec son nouveau club. Au cours de sa carrière, Balotelli a remporté neuf titres professionnels avec ses clubs. En équipe nationale senior, il a été meilleur buteur et vice-champion du Championnat d’Europe 2012, récoltant un total de 36 apparitions et 14 buts. Bienvenue à Gênes, Super Mario», est-il écrit dans le communiqué officiel du club génois. Super Mario fait donc son grand retour en Serie A après son aventure à Brescia en 2019/20 en Italie. Sa dernière expérience en Italie a eu lieu à Monza lors de la saison 2020/21 en Serie B. Son contrat est prêt jusqu’en juin 2025 assorti d’un salaire de 400 000 euros brut, dans lesquelles il y aurait une clause libératoire liée à certaines conditions.

La suite après cette publicité

«Je suis excité, honnêtement, je n’ai pas vraiment envie de parler, je veux commencer. Si j’ai du feu à l’intérieur ? Tu verras, allez… Je voulais saluer les supporters, à bientôt au stade. Espérons que tout ira pour le mieux, je donnerai tout. Quand serai-je prêt ? J’espère bientôt», avait même affirmé l’attaquant de 34 ans plus tôt ce lundi lors de son arrivée dans la ville de Ligurie. Accompagné de son frère Enock, de son entraîneur sportif personnel et du personnel médical de Gênes, Mario Balotelli s’était présenté au centre sportif du Genoa pour signer son contrat et dans l’après-midi, il a même effectué sa première séance d’entraînement sous les ordres d’Alberto Gilardino. Le Genoa pourra résilier le contrat avant le 31 décembre s’il n’est pas satisfait des performances de Balotelli.