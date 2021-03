Une affaire de dopage va secouer le foot espagnol !

Le dopage dans le sport est une affaire sérieuse. Lorsqu'elle concerne le football, elle l'est beaucoup moins. Peu de footballeurs sont déclarés positifs à quelque chose et quand c'est le cas, comme pour Mamadou Sakho, la justice sportive frappe souvent à côté. Mais, ces derniers jours, des rumeurs enflent concernant des possibles cas de dopage au sein de l'équipe espagnole de Valencia. Dans le cadre de l'émission Lo de Évole, de la Sexta, un journaliste évoque le sujet.

La suite après cette publicité

Et qui d'autre que le fameux Eufemiano Fuentes, célèbre pour l'affaire Puerto qui a concerné notamment le cyclisme pour des dopages sanguins lors de l'année 2006, pour en parler ? Dans l'extrait dont disposent les journalistes espagnols, il répond à plusieurs questions et estime que certains sports, dont le football, ont été protégés par les instances concernant les affaires de dopage. Il revient notamment sur le cas du Real Madrid et du FC Barcelone.

L'OM va l'avoir mauvaise si ça se confirme

Interrogé sur les contacts qu'il a pu avoir avec le FC Barcelone, le Valencia CF et la Real Socidedad, il répond qu'il n'a pas été officiellement conseil des équipes susmentionnées. Lorsqu'on lui demande s'il a conseillé les médecins du Real Madrid, il répond sobrement qu'il ne répondra pas à cette question. De quoi laisser planer le doute au-dessus de ces nombreuses institutions du football espagnol, qui aurait été donc protégées par on ne sait qui.

Otro minuto y medio para disfrutar.

Los trailers del equipo de promos de @delbarriotv son para hacer una colección.

Seguro que Eufemiano no nos contó todo lo que sabe

Pero os aseguro que nunca había contado tanto

Este domingo 21:25

Sangre, sudor y lágrimaspic.twitter.com/QHMEDryu8m — Jordi Évole (@jordievole) March 24, 2021

Ce n'est pas la première fois que le nom du Valencia CF revient au centre de ces discussions. L'époque souvent retenue pour cela concerne les années entre 2002 et 2004, années au cours desquelles le club espagnol a remporté deux titres de champion d'Espagne (2002 et 2004) et surtout la Ligue Europa en 2004 face à l'Olympique de Marseille de Didier Drogba. L'affaire, sérieuse, va être à suivre dans les prochaines semaines et devrait faire beaucoup de bruit.